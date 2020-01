Evadare ca-n filme din puşcărie. 100 de deţinuţi au reuşit să scape printr-un tunel

Evadarea din închisoarea Pedro Juan Caballero, situată la graniţa cu Brazilia, ''a avut loc duminică dimineaţă printr-un tunel'' săpat de deţinuţi, a anunţat purtătoarea de cuvânt a poliţiei, Elena Andrada. Aceştia sunt aproximativ o sută de prizonieri paraguayeni şi brazilieni, majoritatea membri ai organizaţiei Primer Comando de la Capital (PCC).

Potrivit purtătoarei de cuvânt, evadarea este demnă de un thriller de acţiune. "Au construit un tunel aşa cum se poate vedea în filme, cu iluminare interioară, pornind de la instalaţiile sanitare ale închisorii", a spus ea. "Sunt doar 25 de metri între tunel şi cel mai apropiat gardian", a adăugat Andrada. "Este o muncă de câteva săptămâni. Este evident că personalul ştia şi nu a făcut nimic", a declarat ministrul justiţiei, Cecilia Perez, în declaraţii de presă referitoare la tunel.

Autorităţile au anunţat demiterea directorului unităţii penitenciare, precum şi arestarea a zeci de gardieni. "Există o puternică suspiciune că funcţionarii (care lucrează în închisoare) au fost implicaţi într-un sistem de corupţie", a adăugat titulara justiţiei, adăugând că fugarii, dintre care 92 au fost număraţi până acum, sunt "extrem de periculoşi''.

Printre cei care au evadat sunt indivizi care au participat la un masacru între bande rivale la închisoarea San Pedro, la 16 iunie 2019, când zece prizonieri au fost decapitaţi, a precizat purtătoarea de cuvânt.

Cinci autoutilitare cu care au fugit o parte dintre evadaţi au fost găsite incendiate la Ponta Pora, pe partea braziliană a zonei de frontieră, a adăugat purtătoarea de cuvânt. Oraşul paraguayan Pedro Juan Caballero este separat de Ponta Pora de un bulevard învecinat.

Tunelul săpat de prizonieri:

Mais de 70 membros do PCC fugiram do presídio na fronteira Brasil/Paraguai.

A fuga aconteceu neste domingo no presídio de Pedro Juan Caballero por um túnel.

Não está descartado apoio de agentes penitenciários. pic.twitter.com/7UjRIkCvLJ