Evaluare Naţională 2020. Subiecte şi rezolvări la Limba Română pentru elevii de clasa a VIII-a

Subiectele care ar putea pica elevilor de clasa a VIII-a la Evaluarea Naţională 2020, potrivit portalinvatamant.ro.

Cu ploaia ce cade, m-apasa

Durerea cea veche, cea noua...

Afara e trist ca si-n casa, –

Ploua, ploua

Ploua, ploua,

Ploua cat poate sa ploua...

Zadarnic vor cantece clare

Ca florile umezi de roua

Cei vecinic scutiti de-ntristare... –

Ploua, ploua...

Ploua, ploua

Ploua cat poate sa ploua...

Fiinta mea si simtirea

Sufar si plang amandoua...

Viata-si urmeaza-ndarjirea...

Ploua, ploua...

Ploua, ploua

Ploua cat poate sa ploua...

Rapane-n geamuri ca-n tobe...

Spinteca inima-n doua

Cantecul ploaiei de cobe... –

Ploua, ploua..."

(Alexandru Macedonski, Cantecul ploaiei)

* Cobe – pasare care, prin strigatul sau prin cantul sau, ar prevesti o nenorocire.

Scrie raspunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos, pe baza textului anterior:

1. Mentioneaza cate un sinonim pentru sensul din text al urmatoarelor cuvinte: întristare, simtirea.

2. Motiveaza utilizarea virgulei in versul care se repeta: Ploua, ploua...

3. Transcrie diftongii din cuvintele: simtirea, ploua.

4. Transcrie o imagine auditiva, respectiv una vizuala.

5. Exemplifica doua figuri de stil diferite, identificate in textul dat.

6. Comenteaza, in 30-50 de cuvinte, semnificatia versurilor din prima strofa a textului.

B. Redacteaza o compunere de minimum150 de cuvinte in care samotivezi faptul ca poezia citata, Cantecul ploaiei de Alexandru Macedonski, apartine genului liric.

In compunerea ta trebuie:

– sa precizezi patru trasaturi/caracteristici ale genului liric;

– sa prezinti detaliat doua trasaturi ale genului liric, valorificand textul dat;

– sa respecti structura specifica tipului de compunere cerut;

– sa ai obligatoriu numarul minim de cuvinte precizat.

Rezolvari

A. 1. Sinonime: intristare –tristete

Simtirea – sufletul, sentimentele

2. In versul: Ploua, ploua..., virgula desparte doua parti de propozitie de acelasi fel, doua predicate.

3. simtirea-ea, ploua-ua

4. Imagine auditiva: Rapane-n geamuri ca-n tobe... sau: Cantecul ploaiei de cobe...

Imagine vizuala: Ca florile umezi de roua.

5. Comparatie: Zadarnic vor cantece clare/Ca florile umezi de roua

Metafora: Cei vecinic scutiti de-ntristare...-

Repetitie: Ploua, ploua...

Personificare: Fiinta mea si simtirea/Sufar si plang amandoua...

6. Versurile propuse spre analiza contureaza atmosfera generala a poeziei, dominata de tristete, melancolie si nostalgie, sentimente datorate ploii nesfarsite. Cadrul exterior, in care ploaia copleseste totul, influenteaza trairile si sentimentele eului liric, asa cum sugereaza personificarea: Cu ploaia ce cade, m-apasa/Durerea cea veche, cea noua.... Comparatia: Afara e trist ca si-n casa,– evidentiaza, de asemenea, legatura care se stabileste intre poet si mediu, iar in felul acesta, sentimentele si trairile sunt mult mai pregnante.

B. APARTENENTA LA GENUL LIRIC

Genul liric cuprinde totalitatea operelor in versuri in care autorul isi transmite in mod direct idei, ganduri, sentimente, cu ajutorul imaginilor artistice, al figurilor de stil si al marcilor lexico-gramaticale ale eului liric, imbinand descrierea si monologul ca moduri de expunere. Creatiile apartinand genului liric auforma versificata si, ingeneral, versurile sunt dispuse instrofe, cu ritm, rima simasura. Creatia lui Alexandru Macedonski Cantecul ploaiei apartine genului liric deoarece ilustreaza toate trasaturile acestuia. Versurile, dispuse in patru strofe cu numar egal de versuri,masura variabila si rima imperecheata, sunt dominate de repetitia verbului ploua, care sugereaza, totodata, tema creatiei, si anume, ploaia nesfarsita, care domina atat cadrul exterior, cat si sufletul eului liric. De asemenea, repetitia verbului ploua creeaza impresia de tristete si melancolie, care apasa trairile si sentimentele poetului.

Sentimentele poetului, precum si caracteristicile cadrului descris sunt accentuate de abundenta substantivelor si a adjectivelor, care se constituie in imagini artistice si figuri de stil. Astfel, in poezie intalnim: imagini vizuale (florile umezi de roua), imagini auditive (Rapane-n geamuri ca-n tobe), epitete (Durerea cea veche, cea noua), personificari (Spinteca inima-n doua/Cantecul ploaiei de cobe), comparatii (Afara e trist ca si-n casa) si repetitii (Ploua, ploua,/Ploua cat poate sa ploua). Mijloacele artistice, alaturi de marcile lexico-gramaticale ale eului liric (verbe si pronume la persoana I singular: m-apasa, fiinta mea) subliniaza tonul meditativ al creatiei, precum si melancolia si suferinta poetului, provocate de ploaia nesfarsita, pe care o resimte acut, ca parte din fiinta sa.

Asadar, pe baza tuturor elementelor prezentate, putem afirma ca poezia Cantecul ploaiei de Alexandru Macedonski apartine genului liric.