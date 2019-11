EVENIMENT o dată la 12 ani! VEŞTI BUNE: Jupiter, Marele Benefic, creşte în PUTERE pentru ZODII între 19 şi 24 noiembrie 2019!

Specialistii afirma ca acest centru galactic contine o uriasa gaura neagra avand masa de 4 milioane de ori mai mare decat masa Soarelui si este un punct foarte puternic in lumea cosmica.

Inutil de spus ca atunci cand Jupiter se aliniaza cu centrul galactic, energia sa este amplificata, upgradata si superincarcata, fiind mai usor pentru noi sa ne conectam la ea si sa o folosim in vietile noastre de zi cu zi.

Jupiter este in Sagetator inca din decembrie 2018, deci la el acasa, in zodia pe care o coordoneaza, deci e in maximum sau de putere.

Jupiter va intra in zodia Capricornului din 3 decembrie 2019 si va sta aici pana pe 18 decembrie 2020! Iata care sunt cele mai norocoase zodii sub acest nou tranzit!

Viata ar fi trista si fara sens daca nu am avea pe Jupiter in ea. Deci orice miscare a celei mai mari planete din sistemul nostru solar este de importanta vitala.

Orice ar aduce in mod normal Jupiter pentru noi, devine de zeci de ori mai intens o data cu aceasta aliniere.

Ea face ca toate situatiile sa fie pozitive si nimic din ce se intampla intre 19 si 24 noiembrie nu trebuie ignorat intrucat poarta cu sine un mesaj si o sansa/oportunitate pentru noi.

Vom fi mult mai optimisti, mai capabili sa manifestam recunostinta la un nivel mai profund si mai plini de speranta acolo unde conteaza cel mai mult.

Norocul si sansa sunt asociate cu Jupiter pentru un motiv bine intemeiat. Jupiter este o planeta cu o energie buna si foarte binevoitoare, una care ne sustine sa crestem si sa inflorim intr-un mod pozitiv.

Jupiter poate fi si judecator, insa este mereu foarte corect si se asigura ca suntem mereu pe calea cea mai buna pentru ca el este despre bucurie, expansiune si tot ce ne aduce binele in viata.

Jupiter, ca planeta a expansiunii si abundentei, are abilitatea de a ne expanda inima, mintea si calatoria sufletului ca sa vedem lucrurile cu mai multa claritate si intelegere.

