EXATLON ROMANIA 2 IUNIE 2019. Surpriză uriaşă pentru FINALA EXATLON 2019

FINALA EXATLON 2019. Ion Surdu şi Nicoleta Luncă s-au calificat în marea finală.

"O zi foarte buna pentru mine. Sunt mândră de mine şi voi lupta până la capăt. Când am ajuns aici am spus că mai mult de o săptămână nu o să rezist", a spus Nicoleta.

"În primele zile nu mă vedeam în marea finală. Când am ajuns la individuale am putut să o iau pas cu pas şi am ajuns acolo unde mi-am dorit. Mă bucur că sunt primul dintre băieţi care ajunge în finală", a spus Ion Surdu.

Andrei şi Gabi se vor duela pentru un foc în marea finală.

Andreea şi Cătălina se vor duela şi ele pentru un loc în marea finală.