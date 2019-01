EXATLON 29 IANUARIE. Meci de eliminare sub supravegherea atentă a antrenorilor Draghia şi Kiriţă. Cine părăseşte competiţia

Va fi al doilea meci de imunitate al sezonului si primul in care concurentii “Exatlon” se vor bucura de sprijinul si de strategiile celor doi antrenori cu experienta vasta pe traseele dificile din concurs, Vladimir Draghia, la Faimosi, si Giani Kirita, la Razboinici, scrie stirilekanald.ro.

In jocul special disputat aseara pe nisipurile din Republica Dominicana, Razboinicii au fortat considerabil si s-au detasat fata de adversari, la o diferenta de cateva puncte. Insa diferenta scorului a fost redusa, dovada ca Faimosii s-au repliat admirabil, astfel ca invingatoare in meciul de aseara a fost echipa rosie, cu scorul de 10 la 5. O revenire spectaculoasa a Faimosilor, cand totul parea pierdut pentru ei.

In aceasta seara, telespectatorii vor putea afla cine va intra la duel, pentru protectia in fata eliminarii din concurs si cine va fi concurentul care va parasi competitia “Exatlon”.

Atletii celor doua echipe sunt mai motivati ca oricand sa castige batalia din aceasta seara, dorindu-si sa isi pastreze echipa in formula completa. Nu ratati o competitie sportiva de zile mari, in aceasta seara, de la ora 20:00, la Kanal D, in unul dintre cele mai urmarite concursuri sportive televizate, "Exatlon".