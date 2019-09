Exerciţiu antitero organizat de SRI la Ambasada Israelului

"În aceste momente, la ambasada Israelului are loc un exerciţiu antitero organizat de SRI (in calitate de autoritate naţională in domeniul prevenirii şi combaterii terorismului) si instituţiile partenere din cadrul Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului. Vor fi testate: răspunsul in teren al autorităţilor cu responsabilităţi, coordonarea activităţilor, dar si derularea in comun de măsuri investigative si post-incident. Va fi transmis şi un mesaj pe sistemul Ro Alert in zona ambasadei Israelului din Bucuresti",anunţă SRI.

A fost simulat un atac armat în incinta imobilului in care funcţionează ambasada, precum şi detonarea unui dispozitiv exploziv improvizat.

"Astfel s-a testat răspunsul dispozitivului de protectie al ambasadei, precum şi efectuarea intervenţiei prirotehnice. Astfel de exercitii sunt derulate relativ frecvent de autorităţile competente naţionale şi sunt utile pentru a testa si valida cooperarea în teren a forţelor implicate", explică SRI.