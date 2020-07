Exodul creierelor din România, o realitate dramatică. Vârsta la care tineri inteligenţi părăsesc ţara scade de la an la an

"Exodul creierelor nu se mai face de la primul job, ci dinainte de liceu. Eu, fiind cadru universitar, resimt plecarea tinerilor extraordinar de buni la universitățile de afară. Ca părinte cu un copil care urmează să între în clasa a IV-a, de acum mă gândesc ce vom face în clasă a IX-a și încotro vom merge pentru a le asigură copiilor noștri cea mai bună calitate a educației pentru că ei pot duce enorm", a declarat Andreea Paul, președinte al Inițiativei pentru Competitivitate (INACO), pentru ziare.com.

Potrivit acesteia, sistemul educativ din România are de suferit la capitolul competitivitate, iar în fața inovației pe care o aduc țările mai dezvoltate România s-ar putea să rămână și mai în urmă. "Copiii români sunt foarte dotați, au intrat deja în smart lab-uri, sunt foarte avansați în alfabetizarea digitală și tehnologică pentru că noi, părinții, ne-am ocupat de asta, nu școală. Ne-am ocupat de creșterea acestor abilități, iar școală nu ține pasul. Or, acesta este un mesaj de atenționate cu privire la tot ce înseamnă învățământ preuniversitar", a mai spus Andreea Paul.

"Criza de coronavirus a fost și o uriașa oportunitate pentru digitalizare. Noi, la INACO, am pornit un maraton al educației digitale și al creării de smart lab-uri. Un an și jumătate am mers cu "te rog frumos" cu instruiri gratuite ale cadrelor didactice, veneau destul de greu, înțelegeau și mai greu mesajul nostru și nevoia de educație digitală. Nu este suficient pentru un copil să-i pui telefonul mobil și iPad-ul în brațe. Asta nu este educație digitală. Asta înseamnă că îi pui o rachetă în brațe și tu-l înveți să conducă o căruță. Trebuie să-l înveți să conducă aceste tehnologii inteligențe", a mai spus președintele INACO.

Potrivit ei, COVID-ul a dat un impuls important, din acest punct de vedere. "Școlile au venit pentru noi și ne-au rugat ele să treacă pe online. Am asistat voluntar o grămadă de clase, școli, cadre didactice. Le-am dus internet și calculatoare celor care nu au avut. Continuăm campania asta și continuăm și campania de creștere și creare a smart lab-urilor. Deja avem patru funcționale, iar un al cincelea este în șantier la Călărași la Bibliotecă Județeană", a afirmat Paul.