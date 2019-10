Articol publicat in: Extern

Experţi britanici, în Iran pentru modernizarea reactorului cu apă grea din Arak

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 56 min) // Actualizat: (acum 56 min) // Sursa: romaniatv.net Experţi britanici au sosit luni în Iran pentru a întreprinde lucrări menite să modernizeze reactorul cu apă grea de la Arak, în centrul ţării, a anunţat luni Ambasada Marii Britanii la Teheran, informează AFP.

Iranul a desfăcut nucleul acestui reactor nuclear pentru a lipi o parte din el cu ciment, după cum preconiza acordul nuclear încheiat în 2015 între Teheran şi grupul 5+1 (SUA, Franţa, Marea Britanie, Rusia, China şi Germania).



Acest acord, din care SUA s-au retras unilateral în mai 2018, prevede modernizarea reactorului - situat în sud-vestul Teheranului şi care poate funcţiona fără nucleu - cu ajutorul unor experţi străini, potrivit Agerpres.



Experţi britanici, asistaţi de o echipă de experţi chinezi, "au sosit la Teheran azi pentru a desfăşura viitoarele etape de modernizare a reactorului Arak", a anunţat luni Ambasada Marii Britanii într-un comunicat. În timpul acestei vizite de trei zile,"experţii vor avea consultări cu Organizaţia pentru Energie Atomică a Iranului cu privire la ajutorul tehnic internaţional" adus proiectului, a adăugat ambasada.



După retragerea SUA din acordul asupra programului nuclear iranian şi restabilirea sancţiunilor americane împotriva Iranului, tensiunile dintre Teheran şi Washington au escaladat puternic. Londra şi Parisul au încercat în septembrie - în zadar - o mediere pentru a permite o întâlnire între preşedinţii iranian şi american, Hassan Rouhani şi Donald Trump, informează Agerpres.



Apreciind că europenii sunt incapabili să ajute Iranul să ocolească sancţiunile americane care au cufundat economia iraniană în recesiune, Teheranul a început în mai să se dezangajeze progresiv de la obligaţiile sale asumate în cadrul acordului din 2015 şi ameninţă să se dezică şi de alte obligaţii.



La 26 septembrie, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a confirmat că Teheranul a lansat procesul de îmbogăţire a uraniului în centrifugele sale avansate. loading...

