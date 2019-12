Explozie la o clopotniţă, în timpul unui festival vechi de 270 de ani. Sunt cel puţin 14 răniţi. VIDEO cu momentul deflagraţiei

Incidentul, produs la biserica Santa Coloma din oraşul catalan Centelles, a avut loc în timpul unui spectacol pirotehnic. Cauza exactă a exploziei este pe moment neclară.

Nouă răniţi au fost transportaţi la spital, trei dintre aceştia aflându-se în stare critică din cauza arsurilor grave, a informat pe Twitter serviciul local de pompieri.

Festivalul, dedicat sfântului patron al oraşului, a fost întrerupt după acest incident, potrivit oficialilor locali. Este vorba despre Festa del Pi, un festival care se ţione anual pe data de 30 decembrie, el fiind atestat documentar încă din 1751.

#Breaking: Reports of 14 people injured whom 2 in critical condition, after a bell tower stuffed with firework to view at night at the festival, miss triggered and caused a chain event explosion inside the building in #Centelles #Barcelona. #Catalonia #Spain pic.twitter.com/vxCM0ou5kv