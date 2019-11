Exxon Mobil accelerează vânzările de active de petrol şi gaze. Sunt incluse şi operaţiunile din România

Vastul program, prin intermediul căruia Exxon va renunţa la operaţiunile de explorare şi producţie de petrol şi gaze din Europa, survine pe fondul presiunilor tot mai mari din partea investitorilor pentru eliberarea de capital pentru exploatări noi din Guyana, Mozambic, Papua New Guinea şi Statele Unite.



În ultimele luni, Exxon a redactat o listă lungă de active, din cel puţin 11 ţări, pe care doreşte să le vândă. Lista depăşeşte cu mult obiectivul actual de vânzare a unor active de 15 miliarde de dolari până în 2021, au spus trei surse bancare care au informaţii directe legate de aceste planuri.



În ultimele luni, Exxon, cea mai mare companie de energie listată la bursă din lume, a încheiat o serie de acorduri, inclusiv vânzarea activelor din Norvegia, pentru 4,5 miliarde de dolari, oferind totodată spre vânzare activele din Australia, Nigeria şi Malaezia, potrivit potrivit news.ro.



În cadrul planului extins, Exxon va vinde operaţiunile din partea britanică a Mării Nordului, Germania şi România. În Europa, Exxon va continua producţia din Olanda, unde deţine, împreună Royal Dutch Shell, o participaţie la uriaşul zăcămând de gaze Groningen, pe care guvernul intenţionează să îl închidă în 2022.



Exxon este prezent în sectorul de explorare şi producţie de petrol şi gaze din România din noiembrie 2008, când grupul american s-a alăturat OMV Petrom în proiectul pentru activităţile de explorare din perimetrul Neptun - Zona de Apă Adâncă a Mării Negre. Cele două grupuri deţin participaţii egale la perimetrul Neptun.



Exxon mai intenţionează să îşi restrângă operaţiunile din sud-estul Asiei, prin vânzarea activelor din Indonezia şi Malaezia, au spus sursele. În Africa, Exxon intenţionează să vândă operaţiunile din Ciad, Guineea Ecuatorială, precum şi părţi din activele nigeriene.



Sub conducerea directorului general Darren Woods, Exxon va creşte semnificativ cheltuielile în următorii ani, pentru lansarea unor proiecte mari de petrol şi gaze în Guyana, Mozambic, Brazilia, Papua Noua Guinee, Statele Unite şi posibil în Qatar, potrivit news.ro.



Prin acumularea de fonduri prin vânzări de active, Exxon poate tempera temerile că va creşte gradul de îndatorare pentru a finanţa proiecte noi, în special în condiţiile în care preţurile petrolului se menţin de mult timp în jurul nivelului de 60 de dolari pe baril.



Agenţia de evaluare financiară Moody’s Investor Service a modificat marţi perspectiva ratingului Exxon de la stabilă la negatică, din cauza fluxului de capital liber negativ şi a aşteptărilor de utilizare a datoriilor pentru finanţarea cheltuielilor de capital, informează news.ro.



Moody’s anticipează un flux de capital liber negativ de circa 7 miliarde de dolari pentru acest an şi de 9 miliarde de dolari în 2020.