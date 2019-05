FCSB CFR CLUJ (ora 20:30) LIVE STREAM VIDEO ONLINE PLAY OFF LIGA 1 DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Derby de palmares

FCSB CFR CLUJ LIVE STREAM VIDEO ONLINE PLAY OFF LIGA 1 DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Iulian Călin va arbitra meciul FCSB - CFR CLUJ, ajutat de asistenţii Florin Neacșu şi Marius Badea. DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT transmit, duminică, de la ora 20:30, FCSB CFR CLUJ LIVE STREAM VIDEO ONLINE PLAY OFF LIGA 1.

Meciul FCSB CFR CLUJ este unul fără miză în clasament, echipele luptând doar pentru orgoliu. CFR CLUJ este deja campioană, în timp ce FCSB nu va putea pierde locul doi. Pentru acest meci, Mihai Teja nu-i va avea pe Pintilii, Planic, Momcilovic, Al. Stan, Gnohere și Ov. Popescu, accidentați, și nici pe L. Filip, suspendat. De partea cealaltă, Dan Petrescu a învoit mai mulți jucători, precum Vinicius, Bordeianu, Culio și Țucudean, în timp ce Camora e incert. FCSB CFR CLUJ, meci contând pentru etapa a 10-a, ultima, din PLAY OFF LIGA 1, se joacă, duminică, de la ora 20:30, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT.

"Ultima impresie contează. Jucăm cu o echipă bună, trebuie să facem un joc bun. Trebuie să aratăm că avem valoare. Știți dumneavoastră că joacă cu rezervele? Poate nu mai joacă străinii, dar CFR Cluj are jucători buni. Dacă CFR Cluj a câștigat campionatul, înseamnă că a meritat. De ce să nu îmi doresc să se mai joace?", a declarat antrenorul celor de la FCSB, Mihai Teja.

"Toți am petrecut, și ei, și eu, dar nu vrem să ne facem de râs la ultimul meci. Suntem campioana României și jucăm împotriva echipei de pe locul secund. Cred că a fost prima săptămâna la CFR Cluj în care am fost relaxat, n-am pregătit meciul nici cu prea multe vizionări sau discuții individuale. M-am gândit și la jucătorii care au evoluat meci de meci și au obosit, vreau să dau șansa altora cu FCSB, care au evoluat mai puțin. Este un meci în care putem vedea dacă au valoare să continue", a declarat antrenorul ardelenilor, Dan Petrescu înainte de FCSB - CFR CLUJ.

Echipele probabile la meciul FCSB - CFR CLUJ

FCSB: Bălgrădean - R. Benzar, Bălașa, I. Cristea, Jr. Morais - Nedelcu, Teixeira - Man, Fl. Tănase, Fl. Coman - Hora. Antrenor: Mihai Teja.

CFR CLUJ: Arlauskis - Cr. Manea, Boli, A. Mureşan, Peteleu - Al Ioniţă, Hoban, Males - Val. Costache, Bud, Ad. Păun. Antrenor: Dan Petrescu.

FCSB CFR CLUJ, meci contând pentru etapa a 10-a, ultima, din PLAY OFF LIGA 1, se joacă, duminică, de la ora 20:30, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT. CFR CLUJ este virtual campioană, iar FCSB nu mai poate urca sau coborî de pe locul 2.