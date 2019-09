FCSB - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV. Totul despre Steaua - CFR Cluj 2019

FCSB - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV. FCSB - CFR Cluj se joacă astăzi, de la ora 20:30, în duelul vedetă al etapei cu numărul 10 din Liga 1. Meciul va fi în format live pe RomaniaTV.net și în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus.