FCSB - CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE (ora 20:30) în PLAY OFF LIGA 1. Derby mut pe Arena Naţională

Istvan Kovacs va arbitra meciul FCSB - CRAIOVA, ajutat de asistenţii Vasile Marinescu și Valentin Avram. Arbitrul de rezervă va fi Antonie Andrei. DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT transmit, duminică, de la ora 20:30, FCSB CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE.

Derby-ul FCSB - CRAIOVA va fi fără spectatori. Organizatorii așteptau aproximativ 25.000 de oameni pe stadion, dintre care 1.000 de olteni. În urma deciziei Guvernului României, conform căreia se interzic adunările a peste 1.000 de oameni la evenimente sociale, LPF a decis ca meciurile din LIga 1 să se joafce fără spectatori.

"Cu Craiova e un joc foarte important pentru noi și ne dorim ca după cele 90 de minute să ne bucurăm alături de suporteri. E o victorie pe care ne-o dorim și care ne-ar aduce liniște. Ne dorim ca până la ora meciului să refacem jucătorii să fie în cele mai bune condiții de joc, fizice și mentale. Eu am mare încredere în ei. Sunt optimist și cu Dumnezeu înainte! Presiune este la orice joc. Noi ne dorim doar să câștigăm", a spus Bogdan Vintilă.

"Nu mai contează că noi am ieșit din Cupă, iar FCSB continuă. Nu ne ajută cu nimic să privim în urmă. Ce știu e că avem trei puncte înaintea lor și ei nu trec printr-o perioadă fastă. Nici eu n-am câștigat în Ghencea, ca jucător. E marele regret al carierei. Și acum rememorez faza în care, la 1-0 pentru noi, mingea mergea afară, iar Vasc l-a faultat în careu pe Ilie Dumitrescu și am fost egalați. Primim prea ușor goluri. Goluri previzibile, ce pot fi ușor evitate. Suntem responsabili cu toții, dar în primul rând eu", a spus antrenorul oltenilor, Corneliu Papură, înainte de FCSB CRAIOVA.

Echipele probabile la meciul FCSB - CRAIOVA

FCSB : Vlad - Val. Crețu, I. Cristea, Planic, Panțîru - Oaidă, Ov. Popescu, Olaru - Man, Fl. Tănase, Fl. Coman. Antrenor: Vintilă.

CRAIOVA: Pigliacelli - Martic, Acka, Cosic, Bancu - Nistor, Mateiu, Cicâldău - A. Ivan, Nițu, Mihăilă. Antrenor: Papură.

