FCSB - FC ARGES (ora 21:30) LIVE STREAM VIDEO ONLINE în etapa a 4-a din LIGA 1

FCSB FC ARGES LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK PLUS LIGA 1. George Găman va arbitra meciul FCSB - FC ARGES, ajutat de asistenţii Florin Păunescu şi Marius Marchidanu. FCSB - FC ARGES, meci contând pentru etapa a 4-a din LIGA 1, se joacă, duminică, de la ora 21:30, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT LOOKPLUS.

FCSB FC ARGES LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK PLUS LIGA 1. FCSB are nouă fotbaliști bolnavi de coronavirus înainte de meciul cu FC ARGES, iar aceștia au intrat în izolare înaintea partidei câștigate în Serbia după loviturile de departajare. Este vorba despre Andrei Vlad, Ovidiu Popescu, Ionuț Vînă, Sergiu Buș, Andrei Pandele, Darius Olaru, Florin Tănase, Iulian Cristea și Andrei Miron. Mai mult decât atât, nu se va putea baza o perioadă nici pe Florinel Coman, care s-a accidentat. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit, duminică, de la ora 21:30, FCSB FC ARGES LIVE STREAM VIDEO ONLINE.

FCSB FC ARGES LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK PLUS LIGA 1. "Pentru meciul de campionat, cu FC Arges, nici nu știu câți vom fi sănătoși", a spus Mihai Pintilii, antrenorul de conjuctură al celor de la FCSB.

FCSB FC ARGES LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK PLUS LIGA 1. "Este un meci foarte important pentru tot ceea ce înseamnă economia acestui debut de sezon. Venim după două înfrângeri și un egal. Sper să refacem acel grup unit pe care l-am avut în play-off-ul Ligii 2. Nu este o muncă ușoară, necesită timp. Atmosfera în cadrul lotului este una bună și mă aștept să avem un meci bun la Giurgiu, contra FCSB", a spus Ionuţ Badea, antreorul lui FC Arges.

FCSB FC ARGES LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK PLUS LIGA 1. FCSB are o singură înfrângere în ultimele 11 partide acasă, 0-2 cu CFR Cluj; FC Arges a pierdut numai 4 partide în ultimele 15 deplasări; Aceasta va fi prima confruntare dintre cele două echipe după 12 ani. Piteștenii n-au marcat în ultimele șase deplasări pe terenul lui FCSB, care are 12 meciuri consecutive fără înfrângere cu FC Arges. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit, duminică, de la ora 21:30, FCSB FC ARGES LIVE STREAM VIDEO ONLINE.

FCSB FC ARGES LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK PLUS LIGA 1. Echipe probabile la meciul FCSB - FC ARGES

FCSB: R. Udrea - Pantea, Botezatu, Trif, Tand - Timiș, Oct. Popescu, Ardelean, Horșia - Istrate, R. Ion

Rezerve: C. Andrei - . Coza, D. Halep, Arnold, Bolenyi, Buziuc, Mitrache, A. Tănasă. Antrenor: Mihai Pintilii.

FC ARGES: Croitoru - G. Matei, Turda, M. Leca, Mușat - Prepeliță, Meza Colli - G. Deac, A. Cozma, Mirică - Mediop. Rezerve: Micle - Tofan, Șerbănică, I. Șerban, A. Popa, Năstăsie, R. Grecu, Buhăescu, Honciu. Antrenor: Ionuț Badea.

FCSB FC ARGES LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK PLUS LIGA 1. FCSB - FC ARGES, meci contând pentru etapa a 4-a din LIGA 1, se joacă, duminică, de la ora 21:30, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT LOOKPLUS. FCSB şi FC ARGES se întâlnesc la Giurgiu. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit, duminică, de la ora 21:30, FCSB FC ARGES LIVE STREAM VIDEO ONLINE.