FCSB MILSAMI ORHEI (ora 21:30) LIVE STREAM VIDEO ONLINE PRO TV în EUROPA LEAGUE

"Primul meci este tot timpul dificil. Ei sunt la jumătatea campionatului, deci au ritm de joc. Pentru noi este primul meci oficial în noul sistem, cu anumiţi jucători noi în echipă şi e important să câştigăm meciul în primul rând, apoi, dacă ne putem capacita să facem un joc aşa cum ne-am dori, să facem un scor care să ne permită să abordăm mai liniştiţi returul. Cu siguranţă vor juca şi cei de la U21. Băieţii s-au antrenat de o săptămână cu noi. Au venit cu moral foarte bun şi su tonus bun de la echipa naţională şi cu siguranţă vor juca. Am discutat cu ei în fiecare zi, de când au venit, ce au de făcut atât din pucnt de vedere ofensiv, cât şi defensiv", a declarat Bogdan Andone, antrenorul vicecampioanei României, înainte de FCSB - MILSAMI ORHEI.

FCSB MILSAMI ORHEI LIVE STREAM VIDEO ONLINE PRO TV. "Ne aşteaptă un meci greu, dar este o mare onoare pentru noi că jucăm aici. Suntem un club mult mai mic, dar sper că vom face faţă. La noi nu este prea multă informaţie legat de asta. Eu ştiu că acest club e un club cu istorie mare, care la noi în ţară e foarte iubit şi multă lume s-a bucurat că noi jucăm cu ei, asta e important. Ştiu că au probleme cu fundaşii de bandă, dar au soluţii" a spus Veacesalv Rusnac, antrenorul moldovenilor. FCSB - MILSAMI ORHEI, meci din prima manşă a turului 1 preliminar din Europa League, se joacă, joi, de la ora 21:00, LIVE STREAM VIDEO ONLINE PRO TV.

Milsami Orhei, adversara celor de la FCSB, s-a înfiinţat în urmă cu 14 ani sub numele de Viitorul Step-Soci. Echipa îşi joacă meciurile de pe teren propriu pe stadionul Complexul Sportiv Raional, o arenă cu o capacitate de 2.539 de locuri. Antrenorul echipei este Veaceslav Rusnac, un tehnician în vârstă de 43 de ani care a antrenat naţionalele Under 18 şi Under 19 ale Moldovei. Din lot fac parte câţiva jucători interesanţi, printre care Artur Pătraş (fost jucător la Oţelul Galaţi, Poli Timişoara şi Unirea Urziceni), Alexandru Onică (care a jucat la Sheriff Tiraspol sau Zimbrul Chişinău) sau portarul Radu Mîţu, care la 24 de ani are deja peste 123 de meciuri.

Echipele probabile la meciul FCSB - MILSAMI ORHEI

FCSB: A. Vlad - Belu, Planic, I. Cristea, M. Roman - Ov. Popescu, L. Filip, Oaidă - Man, Hora, Fl. Tănase. Antrenor: Bogdan Andone.

MILSAMI ORHEI: Chirinciuc - Jardan, Ba, Bolohan, C. Bogdan - M. Antoniuc, Stână, Onica, Al. Antoniuc, Pătraș - Nazar. Antrenor: Veaceslav Rusnac.

