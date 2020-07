FCSB SEPSI (ora 20:00) LIVE STREAM VIDEO ONLINE în FINALA CUPA ROMÂNIEI 2020

FCSB SEPSI LIVE STREAM VIDEO ONLINE FINALA CUPA ROMANIEI. Sebastian Colțescu va arbitra FCSB SEPSI FINALA CUPA ROMANIEI 2020, ajutat de asistebţii Ovidiu Artene și George Neacșu. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit, miercuri, de la ora 20:00, FINALA CUPA ROMANIEI FCSB SEPSI LIVE STREAM VIDEO ONLINE.

"Am un sentiment plăcut, de bucurie pentru că urmează meciul acesta. Sper să iasă bine, încerc să le transmit jucătorilor informațiile și starea necesare pentru victorie. O victorie cu Sepsi ne-ar mai salva un pic sezonul. Păcat că nu vom avea suporteri în tribune, sigur ar fi fost o atmosferă foarte frumoasă. Trofeul ar conta enorm pentru club, pentru moralul jucătorilor. Ar fi important și pentru tinerii din lot, care nu au experiența meciurilor mari", a spus Toni Petrea, antrenorul celor de la FCSB.

"Îmi pare foarte rău că am ajuns într-o finală şi nu vom avea fanii alături. Este foarte greu. Probabil va fi singura finală fără spectatori din istorie. Vă daţi seama ce ar fi însemnat pentru fanii noştri o finală de Cupa României cu FCSB, cred că mare parte din oraşul Sfântu Gheorghe ar fi ajuns la meci. Ne pare enorm de rău că nu îi putem avea alături pentru că încurajările lor ne-ar fi ajutat. Nu ne rămâne decât să îi facem fericiţi în faţa televizoarelor şi sper ca la final să aducem trofeul la Sfântu Gheorghe. Băieții au muncit foarte bine în drum spre finală. E adevărat că am avut și un program mai avantajos, am jucat acasă cu Astra, apoi am întâlnit o divizionară secundă, am fost norocoși la tragerea la sorți. În finală întâlnim un adversar cu jucători talentați, dar noi ne vom mobiliza exemplar. Este prima mea finală, nici ca jucător nu am ajuns până aici, deci îmi doresc să câștig trofeul", a declarat Leo Grozavu, tehnicianul lui Sepsi.

FCSB şi SEPSI luptă nu doar pentru trofeu, ci şi pentru o miză financiară, importantă în acestă perioadă în care pandemia de coronavirus a adus mari pierderi. Câştigătoarea Cupei României va încasa un cec în valoare de 260.000 de euro din partea Federaţiei Române de Fotbal. Echipa învinsă din finală va primi 75.000 de euro. Ambele sume vor fi completate cu premiile obţinute în fazele precedente ale competiţiei.

FCSB SEPSI LIVE STREAM VIDEO ONLINE FINALA CUPA ROMANIEI. Echipele probabile la meciul FCSB -SEPSI

FCSB: 99. A. Vlad - 2. V. Crețu, 4. Miron, 16. I. Cristea, 3. Panțâru - 27. Olaru, 23. Ov. Popescu, 10. Fl. Tănase - 98. Man, 19. Ad. Petre, 7. Fl. Coman. REZERVE: 33. Udrea - 11. Moruțan, 18. Soiledis, 20. Vână, 22. C. Dumitru, 26. Oaidă, 28. Pantea, 29. Pandele, 92. Ad. Niță. ANTRENOR: Toni Petrea.

SEPSI: 33. Niczuly - 88. Dimitrov, 29. Bouhenna, 4. Tincu, 96. Fl. Ștefan - 13. R Deaconu, 8. Vașvari - 27. Carnat, 23. Achahbar, 11. Ștefănescu - 18. Safranko. REZERVE: 95. Fejer - 5. L. Kovacs, 7. G. Dragomir, 10. L. Fulop, 14. T. Diaz, 21. Andrezly, 24 I. Fulop, 25. Karanovici, 99. Csiszer. ANTRENOR: Leo Grozavu.

FCSB SEPSI, FINALA CUPA ROMANIEI 2020, se dispută, miercuri, de la ora 20:00, pe Stadiionul "Ilie Oană" din Ploieşti. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit meciul.