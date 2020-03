FCSB - UNIVERSITATEA CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV. Ultima şansă pentru Becali la titlul 2020

FCSB și CS Universitatea Craiova se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, în derby-ul etapei cu numărul 2 din play-off-ul Ligii 1. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe RomaniaTV.net și în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. FCSB - Craiova 2020, echipe probabile: FCSB: 99. A. Vlad - 2. V. Creţu, 4. A. Miron, 16. Planic, 3. Panţîru - 27. Olaru, 23. Ov. Popescu, 10. Fl. Tănase - 98. Man, 19. Ad. Petre, 7. Fl. Coman

Rezerve: 12. Niga, 6. Nedelcu, 8. L. Filip, 11. Moruţan, 15. Momcilovic, 17. I. Cristea, 20. Vînă

Absenți: Bălgrădean (exclus din lot), Soiledis, Gnohere (accidentați)

Antrenor: Bogdan Vintilă Craiova: 13. Pigliacelli - 27. Martic, 26. Acka, 15. Cosic, 11. Bancu - 16. D. Nistor, 8. Mateiu, 10. Cicâldău - 22. Bărbuț, 38. L. Nițu, 28. Mihăilă

Rezerve: 1. L. Popescu, 2. T. Ferreira, 4. Dielna, 5. Vătăjelu, 14. Qaka, 18. Șt. Vlădoiu, 19. Koljic

Absenți: A. Ivan, Ivanov, Bălașa (incerți), M. Roman II, V. Constantin (accidentați)

Antrenor: Corneliu Papură Stadion: „Arena Națională” (București)

Arbitru: Istvan Kovacs // A1: Vasile Marinescu; A2: Valentin Avram

Ambele formații vin după o săptămână cu meciuri în faza sferturilor de finală din Cupa României. FCSB s-a calificat cu emoții mai departe, după 2-1 cu Hermannstadt, în timp ce Craiova a fost eliminată surprinzător de Poli Iași, în urma unui spectaculos 2-3.

În clasament, echipa din Bănie este pe locul 2, cu 26 de puncte, în timp ce roș-albaștrii ocupă poziția a 5-a, având 23 de puncte. Craiova s-a impus în prima rundă din play-off în fața celor de la Gaz Metan Mediaș (2-1), spre deosebire de vicecampioana României în exercițiu care s-a împiedicat la Botoșani (2-2).

În sezonul regular, FCSB a câștigat ambele meciuri cu CS Universitatea Craiova, 1-0 pe „Ion Oblemenco” și 2-0 la București. Ultimul succes al oltenilor în confruntările directe datează din octombrie 2018.





Antrenorul formaţiei FCSB, Bogdan Vintilă, a afirmat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că victoria de la Sibiu, cu FC Hermannstadt, din sferturile de finală ale Cupei României, scor 2-1, i-a descătuşat pe jucătorii săi care pot câştiga şi meciul cu Universitatea Craiova din etapa a 2-a a play-off-ului Ligii I de fotbal.





"Ne dorim ca până la ora jocului să facem jucătorii să fie în cele mai bune condiţii fizice şi mentale. Consider că victoria de la Hermannstadt a descătuşat jucătorii şi le-a redat încrederea că pot câştiga orice joc. Am mare încredere în ei şi sunt optimist. Presiune este la orice joc, trebuie să te împrieteneşti cu presiunea, să-i faci faţă, pentru că noi vrem să câştigăm orice joc. Craiova consider că s-a întărit, a adus doi jucători buni. Noi ne dorim să ne atingem obiectivul, câştigarea campionatului şi participarea într-o cupă europeană. Acum, participarea în cupă ne-a liniştit un pic, mai rămâne în campionat. Eu nu doresc să fac paşi greşiţi, dar se poate întâmpla orice. După acest meci din cupă cred că avem un plus de moral", a declarat Vintilă.



Tehnicianul spune că jucătorii săi au trecut peste şocul plecării portarului Cristian Bălgrădean la rivala CFR Cluj şi a precizat că este exclus să revină Cosmin Vâtcă la FCSB, întrucât a semnat un contract cu Universitatea Cluj: "Eu cred că au trecut peste şocul plecării lui Bălgrădean, au mai fost jocuri în care el nu a jucat şi jocul echipei a mers bine. Consider că urmează două jocuri grele, nu decisive, pentru că mai sunt nouă jocuri. Sunt puţine puncte între locurile 2 şi 6, se poate întâmpla orice. Nu vine Vâtcă, nu se pune problema, din câte ştiu eu a semnat cu 'U' Cluj. Avem doi portari, chiar dacă sunt tineri, e foarte bine. Suntem o echipă tânără".



FCSB - UNIVERSITATEA CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV. Jucătorul echipei FCSB, Florin Tănase, a afirmat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa va avea din nou şanse să se bată la titlu dacă va reuşi să câştige următoarele două partide din play-off-ul Ligii I, cu Universitatea Craiova şi CFR Cluj.





"Suntem nerăbdători, o să fie o atmosferă frumoasă. Jucăm împotriva unei echipe bune, sperăm să facem un meci bun aşa cum a fost ultimul şi să-l câştigăm. Craiova e o echipă mai puternică, s-au întărit, joacă un fotbal mai bun, mai ofensiv, şi cred că va fi un meci mai greu faţă de ultimul pe care l-am disputat cu ei. Dacă ne uităm la ultimele rezultate, putem spune că suntem favoriţi, dar nu cred, cred că şansele sunt de 50 la sută. Ei au o echipă bună, sunt în formă, noi nu prea am făcut meciuri bune anul acesta. Sperăm să facem un meci mare. După părerea mea mai avem multe lucruri de îmbunătăţit, dar avem un moral bun după meciul de cupă şi sper să se vadă. Dacă vom câştiga aceste două partide, cu Craiova şi CFR, ne vom bate la campionat. Avem şanse. Dar dacă nu vom câştiga, rămâne cupa'', a declarat Tănase.



El spune că jucătorii echipei antrenate de Bogdan Vintilă nu au fost afectaţi de plecarea portarului Cristian Bălgrădean la rivala CFR Cluj: "Sunt multe de discutat, o să discutăm între noi. Avem multe lucruri de pus la punct, dar nu pot fi făcute publice. Trebuie să facem analizele între noi şi să vedem ce avem de făcut. Nu ne-a afectat plecarea lui Bălgrădean, dar am rămas surprinşi. După părerea mea trebuia să anunţe. Eu am aflat când avea geanta pe umăr, când pleca de la bază".