Fenomen îngrijorător în România! A apărut pentru prima dată în vestul ţării. Autorităţile au intrat în alertă

În ultimele zile, oamenii au publicat pe Facebook fotografii cu fenomenul care a pus stăpânire pe Timişoara şi s-au plâns că aerul a devenit irespirabil.

Inclusiv măsuratorile Ministerului Mediului indică o calitate proastă a aerului, în anumite momente, notată cu indicativele: "rea" şi "foarte rea".

"Valorile PM10 (particule in suspensie cu diametru < 10 μm) sunt triple fata de valoarea limita admisa, ajungand pana la 170µg/m³! Calmul atmosferic constituit de anticiclonul care stationeaza deasupra Romaniei si vantul slab, precum si inversiunea termica au o contributie majora la formarea acestui fenomen", se arată pe pagina de Facebook a serviciului meteo Severe Weather Alert - Romania.

Primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a dat ordin de intensificare a procesului de spălare a străzilor.

"În anumite perioade ale anului, iar ştiinţa arată că aceasta este perioada cel mai frecvent întâlnită, se întâmplă ca vântul să fie inexistent, variaţia de temperatură să fie într-un anumit mod, când se produce fenomenul de inversare termică, toate acestea fac ca praful, noxele care există în permanenţă în zona respectivă, să nu se mai disperseze la fel cum se întâmplă în mod obişnuit şi atunci să rămână ca într-o vale. Şi atunci evident că senzonrii pe care îi avem detecteaza asta", a precizat Robu.

Edilul spune însă că depăşirile de particule poluatoare sunt încă sub media permisă.

"Am urmărit ieri cum sunt parametrii. Nu numai parametrii în timp real contează. Există un algoritm după care se calculează, în ce condiţii se defineşte o depăşire. Sunt permise 35 de depăşiri. Noi suntem la depăşiri, în medie, cu 7,5. Când eu am devenit primar, erau aproximativ 45 de depăşiri pe an, Timişoara era înscrisă pe lista de infrigement. Prin măsurile pe care le-am luat, am ajuns unde am ajuns. Noi am fi primii care am înştiinţa populaţia să îşi ia măsuri de protecţie. Trebuie să fim responsabili şi loiali cetăţetilor, nu să ne urmărim interesele politicianiste. A fost o perioadă cu anumiţi parametri ai climei, care conjugaţi cu praf, cu noxe, au condus la ceea ce am putut vedea cu toţii, inclusiv ceea ce semnalează staţiile de măsurare", a declarat Nicolae Robu.

Primarul Nicolae Robu a cerut timişorenilor să nu mai ardă frunzele uscate, ci să le pună în saci care apoi vor fi preluaţi de firma de salubrizare. Potrivit edilului, arderea vegetaţiei uscate este una dintre cauzele apariţiei smogului.