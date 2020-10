Fereste-te! Cat de MALEFICA este fiecare zodie, influentata de LUNA NEAGRA? Afla in ce zodie ai LUNA NEAGRA dupa DATA NASTERII

Lilith este considerat un astru cu o importanta imensa in astrologie, prin ea stii influenta pe care Luna neagra o are asupra naturii tale si tendintelor tale instinctive si sexuale.

Locul unde afli ca este Lilith in harta ta natala indica un element puternic al karmei tale in aceasta viata ce te atrage spre anumiti oameni si experiente cu forta magnetica asupra vietii tale. Ea iti releva fanteziile si impulsurile sexuale si umbra intunecata, natura ta ascunsa sau cine esti tu cand nimeni nu se uita.

Cand altii te considera periculos, demonic, infricosator.. acolo este Lilith in actiune.

Ea este instinctul pur, ademenitor, nestingherit, o forta care poate rascoli, crea si distruge.

Astronomic vorbind, Luna neagra sau punctul Lilith este un punct matematic in spatiu, plasat intre Pamant si Luna, pe calea eliptica a Lunii. Gandeste-te la Lilith ca la un centru invizibil, un spatiu gol cu care Luna se aliniaza o data pe luna cand este la apogeu, cel mai departe de Pamant. Lilith are nevoie de 9 ani sa completeze o revolutie completa in jurul zodiacului.

In mitologie, Lilith era companionul diavolului, o distrugatoare de barbati si o seducatoare malefica si un dusman al copiilor.

Insa legenda afirma ca Lilith ar fi fost prima sotie a lui Adam, inaintea lui Eva. Ea era exagerat de independenta si liberala sexual, asa ca a fost alungata din Eden si a fost demonizata pentru felul ei salbatic. De aceea, Lilith este sexualitatea neinfranata si puternica ce nu se manifesta prin casatorie, maternitate sau nastere. Lilith este si conducatorul natural al vrajitoriei si magiei.

Fiecare semn zodiacal are anumite caracteristici atunci cand Luna neagra este in el.

Poti afla despre aspectele tale negative si intunecate din felul tau de a fi, citind despre Lilith si zodia in care se afla cand te-ai nascut.

Pe harta ta natala, Luna neagra Lilith are semnul unei semiLuni cu o mica cruce pe ea.

Asa vei intelege mai bine cum si de ce iti vin anumite ganduri negative in minte sau impulsuri instinctive inclusiv sexuale in afara controlului vointei tale.

Lilith si impulsul sexual de necontrolat

Lilith este o zeita din mitologia antica. Ea are o putere neagra intunecata si este asociata cu energia salbatica, neinfranata si cu distrugerea. Dar salbaticia ei este o parte importanta din forta creativa a vietii, pentru ca distrugerea si creatia sunt conectate de la sine. De aceea energia lui Lilith este deseori asociata cu sexualitatea si cu "mica moarte" care este un orgasm.

Totusi, energia lui Lilith este mai mult decat cea condusa de sex. Ea este provocatoare, puternica iar cand este afectata poate fi distructiva. Pentru unii oameni are o asemenea influenta incat ii deconecteaza de la realitate.

Daca ai fost vreodata intr-o relatie care te-a facut sa te intrebi "Este relatia asta pur sexuala sau sunt aspecte din copilarie pe care nu mi le-am rezolvat ?" sunt mari sanse ca raspunsul sa tina si de unde este Lilith in harta ta natala.

Lilith nu trebuie sa fie scuza ta din a-ti rezolva problemele adanci, tenebroase si intunecate, altfel spus umbra ta, insa este un important indiciu pe care trebuie sa il stii.

Unde este Lilith in harta ta natala astrala si ce spune asta despre tine?

Lilith Luna Neagra in Berbec

Luna ta neagra Lilith este in Berbec daca esti nascut intre aceste date:

07-08-1931 – 01-05-1932

11-06-1940 – 07-03-1941

17-04-1949 – 10-01-1950

20-02-1958 – 15-11-1958

27-12-1966 – 21-09-1967

01-11-1975 – 26-07-1976

06-09-1984 – 01-06-1985

12-07-1993 – 06-04-1994

18-05-2002 – 10-02-2003

24-03-2011 – 17-12-2011

26-01-2020 – 20-10-2020

Esti fierbinte la pat, un pionier al sexului si un razboinic demonic cu Lilith in semnul Berbecului ! Emani incredere si sex appeal si esti neinfricat. Visezi sa te duci la vanatoare si sa iti tintesti obiectul dorintei, tragandu-l de cap spre grota ta. Altii iubesc instinctul tau ucigas dar se tem de furia ta. Umbra ta este al unui amazon/amazoance, cuceritor, competitiv fara limite si insetat pana la sange companion sexual. Daca cineva iti apasa butonul, instantaneu sari in atac si devii o persoana mitocana, egoista si fara tact.

Luna Neagra in Taur

Luna ta neagra Lilith este in Taur daca esti nascut intre aceste date :

02-05-1932 – 25-01-1933

08-03-1941 – 01-12-1941

11-01-1950 – 06-10-1950

16-11-1958 – 12-08-1959

22-09-1967 – 16-06-1968

27-07-1976 – 22-04-1977

02-06-1985 – 25-02-1986

07-04-1994 – 01-01-1995

11-02-2003 – 06-11-2003

17-12-2011 – 12-09-2012

Lilith in semnul Taurului te face o persoana insetata de sex si provocatoare sexual. Tu vrei ce vrei si tot restul lumii nu are decat sa isi vada de treburi, pentru ca doar dorinta ta conteaza pentru tine. Visezi la rasfat si ingaduinta de sine la nesfarsit in placeri vinovate in care sa iti implinesti orice fantezie. Dorinta ta de iubire, sex, lux si bani sunt un afrodisiac pentru altii care iti cad in plasa, desi se tem de atacurile tale de gelozie. Umbra ta este cea a unei persoane lacome, batause, mancacioase si posesive, un sclav al nevoilor carnale. Daca vezi rosu in fata ochilor, vei deveni agresiv si bataus, ii vei constrange si tiraniza pe altii sa ti se supuna. Nu apasa acel buton !

Lilith in Gemeni

Luna ta neagra Lilith este in Gemeni daca esti nascut intre aceste date :

26-01-1933 – 22-10-1933

02-12-1941 – 27-08-1942

07-10-1950 – 03-07-1951

13-08-1959 – 07-05-1960

17-06-1968 – 13-03-1969

23-04-1977 – 16-01-1978

26-02-1986 – 22-11-1986

02-01-1995 – 27-09-1995

07-11-2003 – 02-08-2004

11-09-2012 – 08-06-2013

Lilith in semnul Gemenilor te face o persoana poznasa si plina de fantezii. Te gandesti din cand in cand la partide de sex in trei ? Sau poate iti place sa vorbesti murdar in pat ? Curiozitatea a ucis pisica si tu risti sa treci prin cele noua vieti de pisica cam repede daca nu esti atent. Altii sunt foarte atrasi de atitudinea ta jucausa si de "prinde-ma daca poti" si se tem ca te vei juca cu inima lor, ranindu-i. Umbra ta este cea de smecher, escroc, hot si pus pe pacaleli si daca cineva iti apasa butonul iti vei dezlantui furtuna de cuvinte, barfe si blesteme pana isi invata lectia.

