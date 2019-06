"Ferma Dacilor" din Tohani organizează Cupa Shagya

La "Ferma Dacilor" se pot practica activați precum echitație, tiroliană, trasee off-road sau Enduro, drumeții și renumitul foc de tabără. Pentru pasionații de vinuri sau pentru cei ce doresc o inițiere în acest domeniu fascinant, Ferma Dacilor organizeaza degustări de vinuri la cramele Lacerta, Tohani, Budureasca sau Rothenberg.



În data 22 iunie 2019, în localitatea Tohani, județul Prahova are loc Cupa Shagya, ediția a V-a, Cupa Federației la Anduranță Ecvestră.



Vineri, 21.06.2019, de la ora 16 are loc inspecția veterinară, iar de la ora 18 se desfășoară ședința tehnică. Sâmbătă, 22.06.2019, începând cu ora 7:30 se dă startul probelor de concurs, iar la ora 18:00 are loc festivitatea de premiere, scrie ph-online.ro.





Taxe de start:



-100 lei CEN 30



-100 lei Cen 40



-200 lei Cen 60



- 200 lei CEN 80.



Condiții cai: boxe mobile și furajare - 75 lei.



Citeşte mai mult pe ph-online.ro.