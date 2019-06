Festivalul Internaţional al Şcolilor de Teatru, ediţia a VI-a, între 1 şi 7 iulie

Festivalul Internaţional al Școlilor de Teatru de desfășoară între 1 și 7 iulie, la Teatrul Metropolis și Teatrul L.S. Bulandra.

Festivalul şi-a propus, încă de la prima ediţie, să înlesnească schimburile de experienţă între şcolile de teatru din Europa, urmărind promovarea valorilor culturale naţionale şi internaţionale.

Ca atare, la ediția din acest an vin trupe de teatru din Moldova, Slovacia, Germania, Rusia, Italia, alături de școlile românești.

Lista școlilor participante:

1. Accademia Teatrale Veneta, Italia, Veneția

2. Athanor Academy for Theatre and Film, Germania, Passau

3. State Institute of Performing Arts, Russia, Sankt Petersburg

4. The Academy Of Performing Arts in Bratislava, Slovacia, Bratislava

5. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Rep. Moldova, Chișinău

6. Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași

7. Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

8. Universitatea de Arte din Târgu-Mureș

9. Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați

10. Universitatea Hyperion, București

11. Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică București (UNATC)

Programul festivalului

1 iulie

Revizorul

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, București (UNATC)

Teatrul Bulandra, Sala Toma Caragiu

2 Iulie

Angajare de clovn(i)

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați

Teatrul Metropolis, Sala Olga Tudorache

Contraste

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău (Republica Moldova)

Teatrul Bulandra, Sala Toma Caragiu

3 Iulie

Spirit Neliniștit

Universitatea Hyperion, București

Teatrul Metropolis, Sala Centenar

A Behanding in Spokane

Academia de Artele Spectacolului din Bratislava

Teatrul Metropolis, Sala Olga Tudorache

4 Iulie

Pescarusul

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, București (UNATC)

Teatrul Bulandra, Sala Toma Caragiu

Coming of stAge

Universitatea de Arte din Târgu Mureș

Teatrul Metropolis, Sala Olga Tudorache

5 Iulie

Hamlet it be

Universitatea Națională de Arte „George Enescu", Iași

Teatrul Metropolis, Sala Olga Tudorache

Victor sau copiii la putere

Academia Athanor de Teatru și Film – Passau (Germania)

Teatrul Bulandra, Sala Liviu Ciulei

6 Iulie

Maschere, Buffoni e Villani

Accademia Teatrale Veneta – Veneția (Italia)

Teatrul Bulandra, Sala Liviu Ciulei

Love Stories

Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

Teatrul Metropolis, Sala Olga Tudorache

7 Iulie

Povestea celor șapte spânzurați

nstitutul de Arte ale Spectacolului – Sankt Petersburg (Rusia)

Teatrul Metropolis, Sala Olga Tudorache