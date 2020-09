Fetiţă de 12 ani, bătută şi arestată de poliţie, la proteste. Explicaţie şocantă, "Fugea într-o manieră care a trezit suspiciuni" VIDEO

Înregistrarea video arată cum ofițerii se îndreaptă spre un grup de oameni, printre care se află și o fetiță, care însă se dă la o parte și încearcă să fugă. Un polițist o prinde și o trântește la pământ, în vreme ce alții îl ajută să o imobilizeze.

Arestările au loc în contextul în care Hong Kong este din nou scena unor proteste începând cu 1 iulie, ca urmare a impunerii legilor securității de către regimul comunist de la Beijing, legi care reglementeazăprintre altele așa-zisa colaborare cu forțe străine și terorismul. Fetiţa ieşise la cumpărături împreună cu fratele său, în vârstă de 20 de ani ieșiseră la cumpărături, iar fata a fugit pentru că s-a speriat în momentul în care polițiștii s-au apropiat de grup.

La câteva ore după incident, poliția a confirmat într-o declarație de presă arestarea copilei, susținând că aceasta a fugit "într-o manieră care a trezit suspiciuni", iar polițiltii au recurs la "minimum" de forță pentru a o prinde. "Polițiștii erau îngrijorați în legătură cu participarea celor mai mici la adunări publice interzise. Prezența lor în locul unui protest haotic le punea lor înșile siguranța în pericol", a transmis poliția.

A young girl of school age was just cornered by riot police & proceeded to run away, before being viciously wrestled to the ground, kicked & pinned down by several police officers.



I wish I could say this isn’t normal in Hong Kong today, but it is.



Vid: HKUST student reporters pic.twitter.com/LjaobRN2IB