FIFA a decis în cazul Emiliano Sala. Suma pe care Cardiff City trebuie să o plătească lui FC Nantes

Emiliano Sala a semnat contractul cu echipa din Tara Galilor pe 19 ianuarie si a plecat inapoi in Franta pentru a-si lua ramas bun de la fostii colegi si pentru a mai rezolva cateva lucruri. Pe 21 ianuarie a decis sa revina la Cardiff cu un avion privat de mici dimensiuni, insa acesta s-a prabusit in Canalul Manecii, lasand in urma o adevarata tragedie.

Emiliano Sala a fost otrăvit înainte de a muri în accidentul de avion

Cardiff nu a mai fost de acord sa plateasca suma de transfer pentru jucator din cauza circumstantelor dubioase in care a avut loc accidentul si cei de la FC Nantes au deschis un proces. FIFA a luat o decizie si i-au obligat pe galezi sa plateasca 6 milioane de euro in schimbul lui Emiliano Sala, suma care reprezinta prima transa din transfer.

Cardiff a motivat ca nu trebuie sa plateasca intreaga suma de transfer de 17 milioane de euro, deoarece Emiliano Sala nu era oficial jucatorul clubului cand a decedat.

Cluburile au dreptul sa conteste decizia in urmatoarele 10 zile.