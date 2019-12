Fiica lui Ionuţ Popa îl acuză pe Gigi Becali că s-a lăudat degeaba că îl ajută pe tatăl ei. Reacţia patronului FCSB

"Eu am zis că-l ajut. Trebuie să vină la mine la clinică. Să ia legătura cu clinica mea și are totul gratuit. Tot tratamentul îl plătesc eu, dacă are nevoie de medicamente, dar sa vorbească la clinică și să vină la clinica mea. Are totul gratuit, tot tratamentul", a spus Gigi Becali, pentru Digi Sport.

Culmea e că anunțul făcut cu câteva zile în urmă de Becali, că plătește tot pentru a rezolva problemele medicale ale lui Popa i-a făcut mai mult rău acestuia. Din acel moment, toți cei care susținuseră anterior că îl vor ajuta pe tehnician s-au oprity din această inițiativă.

"Am citit declarațiile domnului Becali și promisiunile făcute. S-a rămas doar la faza promisiunilor", a declarat Medamira Popa, fiica lui Ionuţ Popa.

Citeşte şi Gigi Becali, GEST IMPRESIONANT pentru un celebru antrenor român, aflat în luptă cu o BOALĂ TERIBILĂ. "Plătesc toţi banii!"

Anterior, Gigi Becali afirmase, pentru ProSport: "În astfel de cazuri nu trebuie să stăm cu mâinile în sân. Mă bucur că am la echipă jucători milostivi și s-au implicat și ei pentru Ionuț Popa. Bravo lui Dennis Man. Deja i-am spus lui Luțu să se ocupe ca lui Ionuț Popa să îi ajungă o sumă importantă de bani la Cluj. Ca să îl scăpăm pe acest om, plătesc eu toți banii dacă este nevoie. Nu pot să stau și să mă uit la un om pe care îl și cunosc. Mă voi ocupa eu de toate. Țin mult la acest om și nu vă ascund că îmi plăcea mult de el cum vorbea după meciuri. Era un om dintr-o bucată. Am mari speranțe în Dumnezeu că o să îl ajute pe Ionuț Popa să se facă bine".