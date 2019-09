Fiul lui Marcel Toader, mărturii tulburătoare. Băiatul vorbeşte cu pozele tatălui său VIDEO

Marcel Toader a fost un om de succes şi a avut foarte mulţi prieteni însă la înmormântare nu au venit să îşi ia rămas bun de la el pentru totdeauna. Asta pentru că regretatul afacerit a fost condus pe ultimul drum doar de apropiaţi.

"Îmi este dor de tot ce înseamnă tatăl meu. Am momente când mă uit la telefon, efectiv. Şi acum am impresia că trebuie să mă sune sau mă va suna şi gândindu-mă că nu va mai fi acest lucru, nu o va mai face, este foarte greu", a declarat Maximilian Toader, pentru România TV.

"În fiecare seară când ajung acasă îi pun întrebări ce faci, unde s-a dus", a mai dezvăluit fiul lui Marcel Toader, care vorbeşte acasă cu pozele tatălui său. El este un pic dezamăgit că la înmormântarea tatălui său nu a fost foarte multă lume. "Eu nu am asteptari de la oameni, am învatat sa nu am asteptari de la oameni, asta a fost. S-a întâmplat şi într-o perioadă în care erau în concediu. Eu i-am înţeles cine a vrut să vină a venit, cine nu a vrut să vină, nu. Eu nu sunt Dumnezeu să îi judec. Într-un fel sunt dezamăgit, nu am bagat de seama in momentul acela", a mai spus Maximilian Toader.

