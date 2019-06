Florentin Pandele a explicat ce a făcut Gabriela Firea în Londra. De ce a trebuit să meargă în Marea Britanie

Florentin Pandele a vorbit despre starea de sănătate a Gabrielei Firea şi despre ce s-a întâmplat în timpul vizitei medicale din Londra.

"Am citit şi eu o parte din comentariile apărute pe contul lui Gabi. De ce a trebuit ca Gabi Firea să meargă la Londra să îşi facă un control. Am mers cu Gabi pentru că echipă condusă de Iulian Brezean, echipă care a făcut intervenţiile chirirghicale din România, a cerut să aibă şi o altă opinie. A fost trimis setul de analize şi filmul ultimei operaţii. Joi s-a făcut o vizită medicală la Londra. După un consult de 75 de minute dânsul a spus că nu a mai întâlnit un asemenea caz. Acesta a explicat că acelaşi lucru l-ar fi făcut şi cei de la Londra. Consultaţia a costat 300 de lire sterline, aproximativ 1.500 de lei. Sâmbătă am mai mers la o clinică privată, la un specialist în boli gastro intestinale rare. Nu se ştie cauza care a provocat această boală. Gabi a luiat această hotărâre încă de la început. Nu a vrut să fie operată în afara România. Colonul şi-a micşorat din diametrul. Se poate face reconstrucţia. Va avea loc o nouă intervenţie medicală", a spus Florentin Pandele duminică seară la România TV.

Pandele a mai spus că Firea nu a mâncat sau a mâncat foarte puţin timp de 4 luni de zile. Cu privire la sârmă, Pandele spune că nu s-a găsit un răspuns, însă primarul din Voluntari recunoaşte că are o serie de bănuieli pe care nu vrea să le spună.