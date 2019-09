Florentin Pandele renunţă la candidatura la Preşedinţie, pentru a nu-i face rău soţiei sale, Gabriela Firea

Florentin Pandele şi-a anunţat retragerea pe Facebook.

"Ştie o ţară întreagă faptul că soţia mea face parte dintr-o echipă politică. Gabi este, ca şi mine, un om vertical. Că şi mine, nu ştie ce înseamnă trădarea. Sau jocul dublu. În această perioadă, ea este implicată, prin prisma funcţiilor în care a fost aleasă, în campania electorală prezidenţială a PSD. Prin urmare, fac un pas lateral, din bun simţ, pentru a nu da naştere unor întrebări insinuante pentru soţia mea", a scris Florentin Pandele.

Primarul de la Voluntari precizează că atunci când a anunţat intenţia de a candida, Gabriela Firea nu mai era în conducerea PSD, ci fusese eliminată din CEx şi BPN.

"Am fost de acord cu intrarea Gabrielei în politică. Am susţinut-o, am îmbărbătat-o în multele momente când i-a fost foarte greu. Ca orice familie întemeiată pe iubire şi respect, hotărârile decisive le luăm împreună. Nu pot să-i fac un rău lui Gabi prin deciziile mele. Dar ea mi-a garantat că va duce mai departe lupta pentru valorile care pun în centrul atenţiei oamenii, nevoile lor, problemele de zi cu zi şi dorinţă legitimă de a avea o viaţă mai demnă şi mai bună", a precizat Florentin Pandele.

Duminică, 22 septembrie, este ultima zi în care pot fi depuse candidaturile pentru alegerile prezidenţiale din 10 noiembrie.