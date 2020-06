ŞOCANT! Ce a apărut pe pagina de Facebook a lui Florin Călinescu. "Toate lasă urme!"

Florin Călinescu a reușit să remedieze problema după ce, în urma unor postări, fanii au intrat la bănuieli, iar unii dintre ei chiar au sesizat acest lucru, spunând în comentarii că cel care adaugă un astfel de conținut nu ar putea fi actorul.

DRAMA IMENSĂ a lui Florin Călinescu. Cuvintele pe care le repeta obsedant când a aflat că fiul lui S-A SINUCIS

"Astea nu sunt postările lui Călinescu. Sigur e un cont fals", a fost reacția uneia dintre fane.

Un alt internaut a fost de părere că ultimele filmulețe postate de actor au deranjat pe unii, motiv pentru care i s-a spart contul pentru a posta lucruri false.

Destinul TERIBIL al lui Florin Călinescu. Cine a fost şi de ce a murit soţia juratului de la "Românii au talent"

Florin Călinescu a reușit să rezolve problema şi a oferit și câteva explicații cu privire la incidentul neplăcut avut loc pe pagina sa de socializare.

"Lucrarea a fost foarte complexa si a plecat din Romania, a trecut prin Indonezia si s-a executat in China. Hecareala, hecareala dar toate lasa urme. Multumesc Facebook care s-a miscat foarte rapid. Si prietenilor IT si PR din tara. Iar pe dumneavoastra va rog sa fiti incredintati ca eu nu postez genul acela de materiale video pe care unii dintre dumneavoastra le-ati si accesat. Daca masacrul contului meu are totusi vreo legatura cu postarea respectiva, voi analiza foarte serios participarea mea personala in ceea ce priveste viitorul Capitalei", a scris Florin Călinescu.