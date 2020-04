Florin Zamfirescu, supărat că şi-a ratat aniversarea: "Dacă spuneam că plec în Germania, petreceam cu familia pe aeroport"

Actorul Florin Zamfirescu își serbează astăzi atât ziua de nume, cât și cea de naștere și a acordat un interviu pentru Antena 3 în care s-a revoltat asupra măsurilor impuse de COVID-19, care-l împiedică să fie aproape de familie.

Întrebat cum își petrece ziua, actorul a răspuns: "Mai bine v-aș spune cum mi-aș fi dorit că mi-o petrec. Eu aș fi vrut să-mi petrec ziua, dar nu am fost destul de pe fază, la Aeroportul Otopeni, cu mulți musafiri în jurul meu, spunându-le tuturor că vreau să plec în Germania. Plecam la Aeroport cu familia și nu plăteam nici amendă, nici nimic, că acolo se poate. Acasă la mine, nu se poate să stau cu familia", a declarat Florin Zamfirescu.

"Noi am tot vorbit prin telefoane, prin Zoom, am făcut ședință prin Zoom, am deschis o sticlă de șampanie și am ciocnit prin ecranul tabletei. Am împlinit astăzi 71 de ani. Aș fi vrut să am familia lângă mine, dar nu înțeleg de ce regulile astea sinistre și exagerate pentru că la urma urmei, o mașină e ca o izoletă. Mă urc în mașina mea și mă duc la Călimănești, unde nu mai trăiește nimeni, nici mama. Și atunci eu de ce nu am voie să merg la mine acasă și să nu intru în legătură cu mine. De ce la Aeroport pot pleca sute de oameni și să stea înghesuiți acolo și eu nu am voie să-mi primesc familia?! Eu nu spun că ei au făcut bine, eu spun că pentru unii e mumă, pentru alții e ciumă. E o discriminare fără nicio logică", a completat actorul.

"Eu românilor le doresc libertate. Să fim liberi, să nu ni se pună piciorul în beregată, călcâiul în gât, pentru că am stat destul de mult cu piciorul în gât și sunt revoltat. Se distrug sărbători pascale, se distrug toate cele pentru că au unii niște temeri și niște spaime stupide", a mai spus Florin Zamfirescu.