Articol publicat in: Sport

Fosta soţie a unui mare campion, acuzaţii şocante în instanţă. "Mi-a pus pistolul la tâmplă!"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 59 min) // Actualizat: (acum 59 min) // Sursa: romaniatv.net Sabrina Landucci, fosta soție a celebrului ciclist italian Mario Cipollini, l-a acuzat pe acesta de agresiune și amenințări. Sabrina Landucci a mărturisit în fața instanței, printre altele, că fostul ei soţ i-a pus pistolul la cap în timpul unui scandal conjugal, scrie La Nazione. Femeia a dezvăluit că episodul s-a petrecut în 2012, când cei doi încă erau căsătoriți. Incidentul a avut loc în casa în care locuiau, din localitatea Monte San Quirico. Mai mult, Sabrina Landucci susține că noul ei iubit, fostul fotbalist Silvio Giusti, ar fi fost și el amenințat de Mario Cipollini. Mario Cipollini a fost dat în judecată de Sabrina Landucci pe 28 iunie, iar cazul încă se judecă. loading...

