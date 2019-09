Fostul căpitan al naţionalei a mărturisit că are HIV. "M-am gândit la sinucidere!"

Gareth Thomas, 45 de ani, a dezvăluit în 2009 că este homosexual. Actualul său partener, Stephen, pe care l-a cunsocut după ce a aflat că are HIV, nu este purtătot al virusului. Thomas s-a retras din activitatea de jucător în 2011, după ce a strâns 100 selecţii la prima reprezentativă galeză.

"Am trăit ani cu acest secret. M-am simţit ruşinat şi păstrarea acestui secret a costat. M-am temut că oamenii mă vor judeca şi mă vor trata ca un lepros din cauza lipsei de cunoaştere. Am fost într-o zonă întunecată, m-am gândit la sinucidere, m-am gândit să mă arunc cu maşina de pe o stâncă. Penturu mine, să doresc să mor era un gând natural şi am simţit că era o cale de ieşire mai uşoară, dar trebuie să te confrunţi cu lucrurile. Cu o susţinere puternică, cu puterea personală şi cu experienţa de a depăşi aceste emoţii am reuşit să trec peste", a declarat Thomas pentru Sunday Mirror.

"Când mi s-au spus acele vorbe, am fost dărâmat. Imediat m-am gândit că o să mor. M-am simţit ca lovit de un tren expres cu viteza de 300 de mile pe oră. Nu m-am aşteptat deloc. Apoi m-am gândit cât mai am de trăit", a spus fostul sportiv, care va fi protagonistul unui documentar intitulat "Gareth Tomas: HIV şi eu", care va fi transmis de BBC One.