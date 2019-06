Fotbalist de 27 de ani, împuşcat mortal după ce scăpase din trei tentative de asasinat. A fost portarul naţionalei de tineret

Abdul Baset al-Sarout a fost una dintre "vocile revoluţiei siriene", iar în timpul Asediului de la Homs, din 2011-2014, a devenit unul dintre comandanţii rebelilor. Toţi cei patru fraţi ai săi au fost ucişi de forţele de securitate siriene. Unchiul său, Mohe Edden al-Sarout, a fost şi el ucis, în noiembrie 2011, la Homs.

După dezintegrarea Armatei Siriene de Eliberare, Abdul Baset al-Sarout a devenit comandantul grupului rebel islamist Jaysh al-Izza. El a supravieţuit la trei tentative de asasinat. În timpul uneia dintre ele, nu mai puţin de 50 de luptători din unitatea sa, Brigada Martirilor Bayada, au fost omorâţi. În 2013, Abdul Baset al-Sarout a apărut în documentarul de război Reîntoarcerea în Homs.

În 2015, Abdul Baset al-Sarout şi Brigada Martirilor Bayada au intrat în conflict cu Frontul Al Nusra, fotbalistul şi oamenii săi fiind acuzaţi că s-au aliat cu ISIS.

Joi, el a fost rănit în luptele din nord-vestul Siriei, iar sâmbătă a murit într-un spital din Turcia. Abdul Baset al-Sarout era născut pe 2 ianuarie 1992, la Homs.

If Abdul Baset al-Sarout was one of the so-called "voices of the revolution", these words from his own big mouth demonstrate that it was always a terrorist "revolution" in #Syria pic.twitter.com/TnRY5lPytA