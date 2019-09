Fotbalişti loviţi de fulger, în timpul meciului. Momentul şocant în care cei doi sunt doborâţi VIDEO

Întâmplarea şocantă a avut loc la meciul de fotbal dintre Jamaica College şi Wolmer's School for Boys. Meciul a fost imediat întrerupt, iar sportivilor li s-a acordat asistenţă de urgenţă.

Câte doi jucători din fiecare echipă au fost spitalizaţi, iar trei dintre ei nu prezintă traume serioase. Doar unul singur are probleme, el nefiind încă în stare să vorbească.

UPDATE: Schoolboy football organiser @ISSASportsJA is reporting that the two Jamaica College boys struck by lightning have been admitted to hospital. The second complained of chest pains. ISSA says tests were done and an ECG showed irregularities. Player being held overnight. pic.twitter.com/EczBu4TMys