Fotbaliştii Viitorului, după ruşinea din Cupa României: La cum am jucat, merităm ca Mister să ne rupă căpăţânile

Viitorul Constanţa nu a fost însoţită la Cluj de antrenorul Gheorghe Hagi, dar asta nu este o scuză pentru înfrângerea în faţa unei grupări de liga a treia. Cel mai autocritic a fost mijlocaşul Cosmin Matei.

"Este o zi neagră în istoria acestui club. Mie personal nu îmi vine să cred ce s-a întâmplat astăzi, am jucat foarte, foarte prost. Nu am cuvinte, nu înţeleg ce s-a întâmplat, am venit foarte motivaţi, ştiam că este un meci greu, nu l-am tratat de sus şi din păcate lucrurile nu au ieşit aşa cum trebuie. Ei au luptat, dar nu aveam voie să ieşim în acest moment, contra unei echipe de liga a treia, pentru că asta e realitatea, nu avem voie", a declarat mijlocaşul de 27 de ani.

În continuare, Cosmin Matei a fost şi mai vehement: "La ce am jucat azi, meritam ca mister să fie aici să ne rupă căpăţânile, pentru că asta meritam la ce joc am prestat. Am fost sub orice critică".