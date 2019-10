Articol publicat in: Extern

Fratele preşedintelui, după gratii. A fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru corupţie

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Fratele preşedintelui iranian Hassan Rouhani, Hossein Fereydoun, a fost încarcerat miercuri la Teheran pentru a ispăşi o recentă condamnare de 5 ani de închisoare pentru corupţie, potrivit agenţiei de presă Isna. Fereydoun a venit dimineaţa la biroul procurorului general, de unde a fost condus la închisoarea din Evin, unde a fost "admis" pentru a-şi începe exercitarea pedepsei, notează agenţia iraniană citându-l pe Hossein Sartipi, avocatul condamnatului.



Frate şi consilier special al lui Rouhani, Fereydoun a fost arestat în iulie 2017, după ce numele lui a fost citat în mai multe afaceri de corupţie.



Acuzat de "delicte financiare", el a fost eliberat după o zi, plătind o cauţiune echivalentă cu aproximativ 9,3 milioane de dolari (8,4 milioane de euro), potrivit mai multor mass-media locale.



Procesul împotriva lui a început în februarie, iar Autoritatea Judiciară a anunţat la 1 octombrie că Fereydoun a fost condamnat în apel la cinci ani de închisoare cu executare, precum şi la plata unei amenzi cu o valoare neprecizată şi la rambursarea mitei pe care el a primit-o, potrivit acuzaţiei.



Preşedintele iranian şi Fereydoun nu au acelaşi nume după ce Rouhani şi l-a schimbat pe al său când era mai tânăr.





