Alegeri parlamentare 2020: Gabriel Oprea candidează independent

"Presedintele Uniunii Militarilor si Politistilor "Mihai Viteazul", Gabriel Oprea, si-a depus candidatura pentru Parlament. Generalul Gabriel Oprea va candida ca independent, pentru un mandat de deputat, in municipiul Bucuresti. Decizia vine ca urmare a zecilor de mii de mesaje primite de la patriotii români, de la militari si politisti din toata tara, in care acestia ii solicita fostului vicepremier pentru securitate nationala sa candideze pentru a le putea apara drepturile, din nou, din Parlament.

In toate demnitatile detinute, Gabriel Oprea si-a facut datoria, ajutand aceasta categorie profesionala, prin prin masuri concrete pentru lucratorii activi, pentru rezervisti, dar si pentru urmasii eroilor cazuti la datorie pentru tara, in teatrele de operatii. Generalul Gabriel Oprea este cel care a initiat si a promovat, din pozitia de premier interimar, Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, o lege benefica pentru intregul sistem de securitate nationala. O lege buna pe care cei care au urmat la guvernare au ales sa o modifice, din pacate, in detrimentul pensionarilor militari. De asemenea, Gabriel Oprea este cel care, in mandatul de ministru al apararii nationale, a modificat statutul soldatilor si gradatilor voluntari. Asa cum se stie, acestia erau discriminati de veche legislatie si ieseau din sistem la doar 40 de ani, fara niciun fel de drepturi. Erau, practic, abandonati de stat. Astazi sunt soldati si gradati profesionisti, pot sa activeze in Armata pana la 55 de ani si au aceleasi drepturi ca si ceilalti militari.

Uniunea Militarilor si Politistilor “Mihai Viteazul” saluta decizia si sustine aceasta candidatura, avand convingerea ca din Parlament, Gabriel Oprea, fost ministru al apararii nationale si al afacerilor interne, va continua proiectele initiate, va initia proiecte noi si va fi din nou un sprijin real si activ pentru toti lucratorii din domeniul aparare, ordine publica si siguranta nationala. Presedintele UMPMV a fost prefectul Capitalei in perioada 2002 - 2003 si senator de Bucuresti in mandatul 2012 - 2016.

Gabriel Oprea a fost ales deputat in doua mandate ale Parlamentului. A ocupat, de asemenea, functiile de ministru al administratiei publice, ministru al apararii nationale, ministru al afacerilor interne, vicepremier pentru securitate nationala si prim-ministru interimar al Guvernului României”, se arată într-un comunicat de presă al Uniunii Militarilor si Politistilor “Mihai Viteazul”.