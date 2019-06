Gabriela Firea a suferit o nouă operaţie la colon

Gabriela Firea s-a operat din nou. "La multi ani tuturor celor care poarta numele Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, inclusiv baietelului nostru Petru David!

Am trecut cu bine de ultima interventie chirurgicala pentru remedierea unei afecțiuni a colonului! Totul a decurs fara niciun fel de complicatii, iar acum sunt supravegheata post-operatoriu.

Interventia a avut loc ieri, tot la spitalul "Dr. Ioan Cantacuzino” și a fost realizată de aceeași echipă de medici alcătuită din managerul Spitalului Cantacuzino, Conf. Dr. Iulian Brezean – doctor în științe medicale, directorul medical Dr. Sorin Petrea- medic primar chirurgie generala, Dr. Eduard Catrina - medic primar chirurgie generală, Dr. Mihaela Vilcu- medic primar chirurgie generala si Dr. Iulia Grigore - medic specialist ATI.

Dragi prieteni, am traversat o perioadă foarte grea, în care problemele – deloc ușoare – de sănătate s-au suprapus peste cele din activitatea curentă de la Primărie, și acestea, deloc puține. Dupa ce am trecut, iata, cu ajutorul lui Dumnezeu, de situatii considerate de medici ca fiind extrem de dificile, pot spune cu mana pe inima ca in astfel de momente cobori cu adevarat cu picioarele pe pamant. Te opresti din alergat, problemele care pareau de nerezolvat dispar si realizezi dintr-odata, extrem de clar, cat de importanta este sanatatea, atat de putin luata in seama atunci cand te simti bine, dar si cat de importanti sunt oamenii de langa tine. Eu am avut noroc! Mi-au fost aproape familia și colegii, care m-au ajutat să trec prin aceste încercări, precum și doctorii și întregul personal medical de la Cantacuzino, cărora le sunt profund recunoscătoare.

Pot să le confirm celor care m-au sfătuit insistent să mă operez în străinătate că aici, la București , am avut parte de cel mai bun tratament, fapt confirmat și de reputații specialiști din Londra care m-au consultat recent. Sunt convinsă că acesta nu este un caz singular și că personalul medical din România merită tot respectul și încrederea noastră.

Îmi doresc să am o recuperare cât mai rapidă, pentru a mă putea întoarce cu forțe depline acasa, la copii, la Florin, sotul meu, omul pe care ma pot bizui in orice moment oricat de greu ar fi, la mama, fratii, cumnata si prietenii mei, adica in mijlocul intregii mele familii, care ma sustine de fiecare data neconditionat, dar si la Primărie, unde mă așteaptă colegii si o mulțime de proiecte și provocări.

Le multumesc din suflet tuturor celor care mi-au transmis ganduri bune în aceste momente!

#cuDumnezeuinainte”, scrie Gabriela Firea.