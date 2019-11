Gabriela Firea, despre intrarea lui Gabriel Oprea în PSD: Nu mi se pare normală o pătrundere pe uşa laterală sau pe uşa din dos

"Din punctul meu de vedere trebuie să ne reformăm, trebuie să vină alături de noi foarte mulţi tineri, un aer proaspăt. Nu vreau să am un atac la persoana nimănui, mi-am spus punctul de vedere, noi nu am ştiut sub nicio formă că sub pretextul aprobării în CEx a unor alianţe cu câteva sindicate vor intre ca vicepreşedinţi şi reprezentanţii acelor sindicate. Nu sunt de acord cu aşa ceva, eu nu am votat pentru ca aceste persoane să intre în Comitetul Executiv şi nici nu ar fi fost statutar pentru că toţi vicepreşedinţii sunt aleşi în Congres, deci nu în comitetul Executiv, deci o reformă trebuie să se facă cu oameni noi”, a afirmat Gabriela Firea înaintea şedinţei CEX.



Aceasta a spus că, statutar, Gabriel Oprea nu este vicepreşedinte al PSD, iar situaţia este aceeaşi şi în ceea ce îl priveşte pe fostul primar al sectorului 5 al Capitalei, Marian Vanghelie.



„Nu mi se pare normală o pătrundere pe uşa laterală sau pe uşa din dos”, a mai declarat Firea. Cât despre reformarea PSD, întrebată dacă ideile privind „oamenii noi” ar putea rămâne doar teorii, Firea spune că este nevoie ca partidul să treacă dincolo de cuvinte şi să demonstreze că doreşte reformarea.



„Nu mai trebuie să lăsăm aceste cuvinte foarte frumoase şi idealuri să rămână doar scrise în postări pe Facebook sau în comunicate de presă. Trebuie să dovedim prin toată atitudinea noastră că trebuie să ne dorim reformarea, ne dorim revenirea la electoratul nostru de bază, avem remuşcări pentru lucrurile rele care s-au întâmplat, pentru deciziile proaste, dar dacă doar exprimăm public faptul că avem anumite remuşcări şi nu şu demonstrăm acest lucru într-adevăr, pot să fie doar teorii,” a răspuns Firea. Întrebată dacă se consideră un om nou, Gabriela Firea a spus că e nouă în partid, că e „un om de echipă”.