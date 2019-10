Articol publicat in: Politica

Gabriela Firea, după căderea Guvernului Dăncilă: "Numai prin renunţări şi jertfe a evoluat omenirea. Doamne-ajută!"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le-a transmis, vineri, social-democraților care au pierdut guvernarea un mesaj de încurajare, susținând că "numai prin renunțări și jertfe a evoluat omenirea". "Să avem înțelepciunea și puterea de a salva ce este benefic și trebuie salvat...și să nu ne speriem de o perioada grea. Numai prin renunțări și jertfe a evoluat omenirea. Așa și cu oamenii, la nivel individual și că echipa.. Doamne-ajută!”, a scris Firea, pe Facebook. Postarea este însoțită de un citat de fostul președinte american John F. Kennedy: "Dacă găsești un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri”. PSD a pierdut guvernarea după ce, joi, Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură inițiată de PNL împotriva Cabinetului Dăncilă, cu 238 de voturi pentru, față de necesarul de 233. loading...

