Gabriela Firea: "Nu vreau să pun răul înainte, trebuie să sprijinim domeniul medical"

gabriela Firea a reacţionat imediat după anunţul lui Klaus Iohannis: "Am fost printre oamenii politici si cei din administrativ care au spus ca trebuie si in Romania sa se intre in linie dreapta cu starea de urgenta chiar daca poate sa dea frisoane preocuparea tuturor de a nu exista abuzuri sau excese, cei care vor aplica prevederile decretului vor stii ca e viata si dupa pandemie. Cu siguranta se vor limita la a lua masuri foarte bune in plan medical ,de asemenea si in planul organizarii tuturor domeniilor de activitate si sa luptam real cu raspandirea coronavirusului, nu vreau sa pun raul inainte vreau sa fiu optimista care sa creada in forta unor masuri guvernamentale si locale care sa i protejeze pe oameni. Nu vreau sa ma duc cu gandul la sensul de baza al acestui decret. Preocuparea tuturor este protejarea populatiei".

Primarul General ţine să le mulţumească cadrelor medicale pentru curajul de care dau dovadă: „Le mulțumesc și le sunt recunoscătoare tuturor cadrelor medicale care, în această perioadă, își riscă sănătatea pentru a-și face datoria! Au pus interesul național, comun, înaintea interesului personal.

La Spitalul Victor Babeș s-au format echipe de 30 de medici, asistente medicale și infirmiere care stau la spital 24 de ore din 24, timp de 2 săptămâni și fac gardă la 3 zile”.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat luni că începând de astăzi se instituie starea de urgenţă pe întreg teritoriul României pentru 30 de zile.

Am fost printre oamenii politici si cei din administrativ care au spus ca trebuie si in Romania sa se intre in linie dreapta cu starea de urgenta chiar daca poate sa dea frisoane preocuparea tuturor de a nu exista abuzuri sau excese, cei care vor aplica prevederile decretului vor stii ca e viata si dupa pandemie. Cu siguranta se vor limita la a lua masuri foarte bune in plan medical ,de asemenea si in planul organizarii tuturor domeniilor de activitate si sa luptam real cu raspandirea coronavirusului, nu vreau sa pun raul inainte vreau sa fiu optimista care sa creada in forta unor masuri guvernamentale si locale care sa i protejeze pe oameni. Nu vreau sa ma duc cu gandul la sensul de baza al acestui decret. Preocuparea tuturor este protejarea populatiei".