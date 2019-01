Gabriela Firea, primele declaraţii despre problemele de sănătate pe care le-a avut: "A fost o cumpănă"

Gabriela Firea a dispărut din viaţa publică mai bine de o lună. Această perioadă a fost o adevărată cumpănă, după cum a mărturisit primarul Capitalei. Firea a avut probleme de sănătate pe care i le-au tratat medicii din Capitală. Acum, primarul Capitalei este în perioada de recuperare şi urmează un regim alimentar strict.

"Mă simt mai bine, sunt sub tratament şi respect regim alimentar, a fost un eveniment mai neplăcut al meu, o cumpănă. Multumesc lui Dumnezeu şi medicilor, şi sper să nu se repete. Nu a fost foarte simplu pentru mine. Am avut concediu medical, sunt la serviciu de pe 7 ianuarie, am fost şi pe 3 ianuarie, chiar şi cu branulă la serviciu, dar, asta e, când vrei să denigrezi", a explicat Gabriela Firea.

Firea a dezvăluit şi cum s-au folosit contestatarii săi de această cumpănă.

"Am citit că a spus un consilier că mi-am delegat atribuţiile pe un an de zile unei doamne consilier. În primul rând, nu cunoaşte legea. Pot delega către viceprimar, nu consilier, dar nu a fost cazul", a mai spus edilul.

Gabriela Firea a suferit o intervenţie chirurgicală chiar de Sărbatori.

"A fost vorba de o suferinţă acută benignă. Evoluţia a fost bună, firească, am fost onoraţi că doamna primar general a apelat la serviciile noastre. Dânsa a fost un pacient absolut normal, firesc,nu am avut nico clipă senzaţia că pacientul nostru e un demnitar", a precizat medicul Iulian Brezean.

Gabriela Firea are 46 de ani şi ocupă funcţia de primar al Capitalei din 2016.