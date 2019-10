Articol publicat in: Politica

Gabriela Zoană, numită secretar de stat la Ministerul Justiţiei

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Gabriela Zoană, fost europarlamentar PSD, a fost numită secretar de stat la Ministerul Justiţiei prin decizie a premierului Viorica Dăncilă. Decizia premierului a fost publicată marţi în Monitorul Oficial. Numirea a fost făcută în condiţiile în care Parlamentul a retras încrederea Guvernului ca urmare a moţiunii de cenzură, iar Cabinetul Dăncilă asigură interimatul până la instalarea noului Guvern. Zoană a preluat mandatul de eurodeputat al Vioricăi Dăncilă, după ce aceasta a fost numită premier. Gabriela Zoană a fost lector la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Piteşti şi director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. loading...

