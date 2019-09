Gala Premiilor Emmy 2019. Vezi aici lista completă a câştigătorilor

Marele premiu al serii, cel pentru Cel Mai Bun Serial Dramatic, a ajuns la celebrul „Game of Thrones", în pofida marilor controverse care au gravitat în jurul felului în care serialul s-a sfârșit, scrie spynews.ro. Totuși, deși a reușit să spargă recorduri cu numărul de nominalizări din acest an (31 în total), nu a reușit să câștige decât două premii: Cel Mai Bun Serial Dramatic și Cel Mai Bun Actor În Rol Secundar, prin intermediul lui Tyrion Dinklage (Tyrion Lannister).

Marii câștigători ai serii

Serialul de comedie „Fleabag" a pus mâna pe marele premiu din această categorie, dar și numeroase alte premii. De succes s-a bucurat și mult apreciatul „Chernobyl", serialul limitat marca HBO punând mâna pe majoritatea premiilor pentru care a fost nominalizat. Jodie Comer a câștigat Cea Mai Bună Actriță În Rol Principal, pentru rolul din „Killing Eve", în timp ce cel mai bun actor principal a fost considerat Billy Porter, din „Pose".

Câștigători Premiile Emmy 2019

Cel mai bun serial dramatic – „Game of Thrones"

Cel mai bun serial de comedie – „Fleabag"

Cea mai bună miniserie TV – „Chernobyl"

Cel mai bun lungmetraj de televiziune – „Bandersnatch" („Black Mirror")

Cel mai bun serial cu scenete de varietăţi – „Saturday Night Live"

Cel mai bun talk-show – „Last Week Tonight With John Oliver"

Cel mai bun program-competiţie de tip reality-show – „Ru Paul's Drag Race"

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie – Bill Hader („Barry")

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie – Phoebe Waller-Bridge („Fleabag")

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic – Billy Porter („Pose")

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic – Jodie Comer („Killing Eve")

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie – Tony Shalhoub („The Marvelous Mrs. Maisel")

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de comedie – Alex Borstein („The Marvelous Mrs. Maisel")

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic – Peter Dinklage („Game of Thrones")

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramatic – Julia Garner („Ozark")

Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Jharrel Jerome („When They See Us")

Cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Michelle Williams („Fosse/Verdon")

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Ben Whishaw („A Very English Scandal")

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Patricia Arquette („The Act")

Cea mai bună regie a unui serial de comedie – Harry Bradbeer („Fleabag")

Cea mai bună regie a unui serial dramatic – Jason Bateman („Ozark") Cea mai bună regie pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Johan Renck („Chernobyl")

Cea mai bună regie a unui serial de varietăţi – Don Roy King („Saturday Night Live")

Cel mai bun scenariu pentru un serial dramatic – Jesse Armstrong („Succession")

Cel mai bun scenariu pentru un serial de comedie – Phoebe Waller-Bridge („Fleabag")

Cel mai bun scenariu pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Craig Mazin („Chernobyl")

Cel mai bun scenariu pentru un show de varietăţi – („Last Week Tonight with John Oliver").