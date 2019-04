"Game of Thrones" va avea luna viitoare primul său congres internaţional. Participă academicieni şi cercetători din 12 ţări

Academicieni şi organizatori ai celor două universităţi publice din Sevilia au prezentat luni agenda congresului care include dezbateri, mese rotunde, expuneri şi conferinţe despre universul 'Game of Thrones', precum şi o vizită cu ghid pentru participanţi, la Osuna, Santiponce şi Italica, unde au fost filmate scene ale popularului serial.

Rosario Moreno, decana Facultăţii de Ştiinţe Umane din cadrul Universităţii din Sevilia, a subliniat că bogăţia tematică a serialului va permite analizarea sa, "din perspective foarte diverse şi interesante", precum istoria veche, economia, politica, dreptul sau religia şi a demonstra astfel "actualitatea vechii lumi".

Printre participanţi se vor afla şi Elio M. García şi Linda Antonsson, coautori alături de G.R.R Martin la volumul "The World of Ice & Fire: The Untold History of Westeros and the Game of Thrones" care aprofundează genealogia familiilor acestui univers fictiv din Cele Şapte Regate şi aduce date istorice interesante şi hărţi inedite.

La congres vor participa şi cercetători şi specialişti din 12 ţări, precum Cristina Macía, traducătoarea oficială a serialului în limba spaniolă şi reprezentanţi ai editurii Gigamesh, care deţine drepturile de comercializare a cărţilor pe care se bazează 'Game of Thrones'.