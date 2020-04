Geanina Ilieş, prima declaraţie despre IUBIT. Vedeta mai vrea UN COPIL

Geanina Ilieș spune că este pregătită pentru al doilea copil.

"Am fost și voi fi pregatită, oricând, pentru acest moment. Știu că sună ca un clișeu, dar Patrick pentru mine a fost cel mai frumos dar pe care l-am primit de-a lungul vieții. Este cel mai bun copil din lume pentru mine. Tocmai din acest motiv mă gândesc că, pentru noi, încă un copil ne-ar aduce o bucurie. Și sunt sigură că toate lucrurile vin la momentul potrivit", a spus Geanina Ilieş pentru Click!.

Geanina Ilieş, gata pentru noul sezon "Gospodar fără pereche". Ce sumă va încasa de la Pro TV

"Eu, de regulă, am fost mai răbdătoare și mai înțelegătoare, iar la vârsta lui, de 13 ani, nu mai există astfel de momente. Ba mai mult, mi-am asumat faptul că acum voi găsi ușa dormitorului închisă din ce în ce mai des. Este normal, pentru că are nevoie de spațiul lui, iar eu, ca mamă, nu m-am gândit niciodată că trebuie s-o iau ca pe o frustrare. În primul rând, nu sunt o mamă cicălitoare, care vrea un copil perfect. Sunt o mamă iubitoare, care își dorește un copil fericit, bun și încrezător în forțele proprii", a mai spus geanina Ilieş.

Întrebată ce calităţi are iubitul ei, vedeta a răspuns: "Este înțelegător, creativ și iubitor. Nu-mi doresc nimic mai mult de la el!".

Geanina Ilieş, marcată de accidentul de maşină. INCREDIBIL: ce făcea atunci când s-a produs NENOROCIREA

Geanina Ilieş are şi o afacere, un salon de înfrumuseţare: "Chiar dacă nu am anticipat ce va fi la nivel economic, în luna ianuarie, imediat după Sărbători, am fost foarte inspirată și am decis să vând unul dintre saloane, mai exact clinica, păstrând doar solarul. Mi-am redus cheltuielile și am decis să merg pe principiul "less is more", chiar și în business. A fost o decizie foarte bună pentru mine și recunosc că îmi va fi mult mai ușor atunci când lucrurile vor intra pe un făgaș normal, să gestionez un singur salon cu serviciile preferate ale clientelor".