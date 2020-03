Gest impresionant făcut de o româncă, pentru şoferii de tir blocaţi în Olanda. Gestul său a provocat lacrimi de bucurie

"Victoria SD Schreuder și-a umplut portbagajul mașinii ieri, și-a pus masca și mănuși și a plecat prin parcările din jurul Rotterdamului să mulțumească in felul ei cărăușilor Europei. Nu ne-a spus nimic, a făcut și a tăcut la fel ca mulți dintre voluntarii noștri. #RoOmenia", a scris Adriana Mureşan, şoferinţă de tir, ea însoţindu-şi postarea de pe grupul Voluntari în Europa şi cu trei fotografii.

La rândul său, Victoria şi-a povestit pe scurt experiența, într-o postare: "Am stat, la distanţă de doi m, la taclale cu ei, am raspuns la diferite intrebari. Si am acum o mare multumire aici, singura in casa". Răspunsul Adrianei Mureșan, ea însăși șoferiță de TIR, a comentat: "Victoria SD Schreuder eu plâng de bucurie. Știu ce ai simțit! Am simțit și eu, este angelic".