Gestul care l-a costat libertatea. Un tânăr a fost condamnat la închisoare din cauză că a mâncat în magazin VIDEO

D'Adrien Anderson (24 ani) a distribuit pe Facebook filmulețul în care mânca din înghețată. În urma gestului său, a fost amendat cu 1.000 de dolari și a fost nevoit să plătească și o sumă de 1.565 de dolari producătorului de înghețată, după ce angajații magazinului au scos, preventiv, toate recipientele din raft.

El nu a făcut altceva decât să copieze gestul asemănător al unei tinere din Louisiana, care făcuse acelaşi lucru o lună mai devreme, clipul acesteia devenind viral, avdunând milioane de vizualizări.

„Acțiunile lui au cauzat o mare îngrijorare în rândul consumatorilor. Din cauza lui, compania producătoare a întâmpinat probleme financiare, iar acest comportament nu poate fi tolerat", a declarat procurorul care s-a ocupat de cazul tânărului.

În urma faptelor sale, Anderson a fost condamnat la 30 de zile de închisoare.

D'Adrien Anderson sentenced to 30 days in jail after video posted last year showed him licking a container of ice cream before returning it to the shelf at a Texas Walmart



