Articol publicat in: Sanatate

Gestul familiei unui român a salvat trei vieţi

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Trei români şi un străin au primit organe de la un bihorean aflat în moarte cerebrală. Trei români şi un străin au primit organe de la un bărbat de 43 de ani din judeţul Bihor, aflat în moarte cerebrală după ce a căzut de la etajul patru al unui bloc.



"În noapte de vineri spre sâmbătă, mai multe echipe de medici au prelevat inima, ficatul, rinichii şi corneea de la un bărbat de 43 de ani din Aleşd, judeţul Bihor, care nu a mai avut nicio şansă la viaţă după ce a căzut, miercuri, de la etajul patru al unui bloc. Medicii au făcut tot ce s-a putut pentru salvarea lui, însă a doua zi s-a instalat tabloul de moarte cerebrală. Trecând peste această imensă tragedie, sora bărbatului şi-a dat acordul pentru prelevarea de organe. Operaţia a durat mai bine de 5 ore - a început la ora 3.00 dimineaţa şi s-a sfârşit în jurul orei 8.30", precizează, sâmbătă, Agenţia Naţională de Transplant într-o postare pe Facebook.



Potrivit ANT, ficatul va merge la Institutul Clinic Fundeni, rinichii la Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal din Cluj-Napoca, iar corneea la Spitalul Militar Central din Capitală.



"Pentru că nu s-a găsit receptor compatibil în ţară, cordul a fost prelevat de o echipă de medici din Munchen, prin Eurotransplant. Plămânii nu s-au prelevat pentru că avea contuzie pulmonară", a declarat medicul Carmen Pantiş, coordonator regional ANT, coordonator transplant SCJU Oradea. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay