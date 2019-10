Articol publicat in: Societate

Gheorghe Dincă se teme pentru viaţa lui, a fost ameninţat că i se vor scoate ochii. Ce a făcut acesta în celula de la Jilava

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Gheorghe Dincă a fost transferat pe 1 octombrie la Spitalul Penitenciar Jilava, pentru o nouă expertiză psihiatrică, fiind închis singur în celula cu numărul 20 de la Secția Medicală. Cei care l-au văzut s-au arătat extrem de surprinşi de comportamentul celui căruia i se mai spune şi "monstrul de la Caracal". Gheorghe Dincă a fost supravegheat în permanenţă de polițiști, iar zi și noapte a avut lumina aprinsă în celulă. Persoane care l-au văzut destul de des pe Dincă în ultima vreme au declarat, sub protecţia anonimatului: "A fost închis singur într-o cameră cu șapte paturi pe un nivel, nu suprapuse. Nu a avut televizor în celulă și din această cauză a preferat să citească din câteva cărți. Își trăgea o pătură pe cap ca să poată dormi, pentru că avea tot timpul lumina aprinsă. Se ascundea de ceilalți deținuți. De frica lor a refuzat să iasă în curte, la aer. Îi era frică că o să-l înjure. Mai toți deținuții care treceau prin dreptul celulei, unii dintre ei cu probleme psihice, îl înjurau. Unul dintre cei închiși cu el pe secție l-a amenințat că-i va scoate ochii cu un ciob de sticlă", a declarat sursa citată, pentru Kanal D. Citeşte şi Femeia din casa lui Gheorghe Dincă aruncă în aer CAZUL CARACAL. Ştie unde sunt FETELE! Cine este ŞEFUL REŢELEI Gheorghe Dincă a fost expertizat marţi de specialiștii care au stabilit că în momentul în care a răpit-o și ucis-o pe Alexandra Măceșanu a avut discernământ. Cel mai probabil următorul pas e disjungerea dosarului Alexandrei și trimiterea sa în judecată, urmând ca în cazul Luizei Melencu să fie continuate cercetările. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay