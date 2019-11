Gheorghe Dincă, solicitare bombă înainte de proces. Avocatul său a făcut anunţul

Gheorghe Dincă nu vrea ca publicul sau presa să nu aibă acces la judecarea dosarului privind crimele de la Caracal, a anunţat România TV. El vrea ca în sala de judecată să fie prezenţi doar el şi avocaţii părţilor. Potrivit sursei citate, Gheorghe Dincă se teme că va fi înjurat sau va avea parte de reacţii nervoasă din partea celor care s-ar putea afla în sală.

Avocatul lui Gheorghe Dincă a anunțat în octombrie, înainte ca magistraţii să prelungească mandatul de arestare a lui Dincă pentru încă 30 de zile, că dosarul Caracal urmează să fie trimis în judecată în noiembrie, altfel principalul suspect în cazul dispariţiei Alexandrei Măceşanu şi a Luizei Melencu riscă să fie eliberat.

"Trimiterea în judecată se va face mai repede. În circa o lună ar trebui făcută, altfel apare riscul să ajungă să fie pus în libertate potrivit legii. Nu cred că există acest risc, nu şi-l asumă nimeni", a declarat Claudiu Lasconschi, avocatul lui Gheorghe Dincă, al Tribunalul Bucureşti.

Familia Alexandrei a solicitat disjungerea dosarului de la Caracal. Avocatul familiei Măceşanu a depus o cerere prin care solicită să fie separat cazul Alexandrei de cel al Luizei.

"Am solicitat separarea dosarelor având în vedere că până în acest moment dosarul se instrumentează de către un organ incompetent şi am solicitat trmiterea la un organ competent al Parchetului General, secţia criminalistică. DIICOT nu ştiu sa aibă secţie de criminalistică ca să poată efectua o anchetă de omor calificat. Aceasta este infracţiunea care s-a reţinut în cazul lui Dincă. Şi atunci de ce DIICOT să instrumenteze această cauză? De ce DIICOT să meargă mai departe cu acest dosar dacă nu face verificari pe traficul de persoane? Care e crima organizata? Ei au o singură direcţie, un singur fundament să soluţioneze acest dosar pe aceste două crime şi sa il trimita in instanta cat mai repede. Este problema dansilor, eu mi-am facut datoria. Şingura pârghie pe care o am este plângerea penală şi acest lucru îl voi dezvolta pe camera preliminara când va fi respinsă cererea", a anunţat avocatul Aurel Moldovan, la România TV.

Gheorghe Dincă a fost arestat în dosarul privind răpirea şi uciderea Alexandrei Măceşanu şi a Luizei Melencu, două fete din Olt. Dincă le-a mărturisit anchetatorilor că le-a răpit, sechestrat şi ucis pe cele două fete. Despre Alexandra, Dincă a spus că după ce a omorât-o, i-a ars cadavrul într-un butoiu din curtea casei sale. În cazul Luizei, suspectul a declarat că după ce i-a ars cadavrul, i-a aruncat cenuşa şi resturile în liziera unei pădure de la marginea oraşului Caracal.

Deocamdată, doar ADN-ul Alexandrei a fost găsit în locuinţa lui Dincă. În cazul Luizei, anchetatorii aşteaptă un raport FBI.